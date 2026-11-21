Топлото послание на Алкарас към Коболи

Карлос Алкарас затвърди силното си представяне на Финалите на ATP в Торино, след като постигна победа над Флавио Коболи с 6:4, 6:1 в мач от груповата фаза. Въпреки чистия си успех, фокусът след края на двубоя падна върху специалните отношения между двамата тенисисти и топлото отношение на испанеца към неговия съперник и близък приятел.

Веднага след последната точка Алкарас отправи прочувствени думи към италианския си колега при ръкостискането на мрежата.

"Страхотен сезон, сега отиди за Купа "Дейвис" с високо вдигната глава", каза Карлос Алкарас на Коболи край мрежата непосредствено след края на срещата.

Историята между двамата датира от много преди появата им на най-големите световни кортове. Те се познават още от ранните си години в детския тур във възрастовите категории под 14 и под 16 години.

Алкарас завърши непобеден в групите на Финалите на АТР

"Той наистина заслужаваше да бъде тук. Това е първото нещо. Мисля, че всички трябва да му отдадем заслуженото за това, че се състезава в този турнир. Страхотен сезон", заяви Алкарас на пресконференцията след двубоя. "Споделихме страхотни моменти. Израснахме заедно, играейки в турнирите до 14 и до 16 години и в юношите. Да видя къде се намираме в момента и да изживеем това заедно е страхотно чувство за мен. През първата година, в която се класира тук, се видя, че е малко нервен, което е нормално, и мисля, че ще научи много от тази последна част на сезона в този турнир", добави той.

Алкарас подчерта, че е готов да подкрепи Коболи във всеки един момент от кариерата му занапред.

Разходка вместо тренировка помогнала на Алкарас в Торино

"Психически той ще израсне много, сигурен съм в това. Тук съм, за каквото и да има нужда, за разговор или каквото и да е, защото той е страхотен приятел и той, семейството му и екипът му са страхотни хора", каза Алкарас. "Ще чуваме още за Флавио Коболи занапред, казвам го, защото съм сигурен в това", прогнозира световният №3 в световната ранглиста на ATP.

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Снимки: Gettyimages