Зверев спечели групата си в Торино, но отново изпитва болки в глезена

Световният №1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на Финалите на ATP в Торино, след като спечели своята група без нито един загубен сет. Германецът надделя над французина Артър Фис с 6:4, 7:6(6) в последния си мач от груповата фаза.

Въпреки убедителното си представяне и първото място в групата, германският тенисист призна след двубоя, че отново усеща проблеми в десния си глезен. Зверев сподели, че вероятно ще продължи да усеща болка или дискомфорт в тази област до края на кариерата си, като най-сериозно това се отразява при изпълнението на сервис. Той обаче се надява да бъде в пълна готовност за полуфиналния си сблъсък в събота.

Проблемите с глезена на Зверев датират от полуфинала на Ролан Гарос през 2022 година срещу Рафаел Надал, когато той скъса три странични връзки на десния си крак и напусна корта с количка. Травмата изискваше операция и го извади от игра за продължителен период от време.

Бившият британски тенисист Тим Хенман коментира физическото състояние на водещите тенисисти в Торино. Според Хенман контузията на Карлос Алкарас в разтежението на бедреното сухожилие е по-сериозна в сравнение с дискомфорта, който изпитва Зверев.

Полуфиналният съперник на Александър Зверев все още не е определен. Той ще стане ясен след мача в петък между Даниил Медведев и Франсис Тиафо.

What a finish 😅 Zverev makes it 3/3 at the #NittoATPFinals with 6-4 7-6 victory over Fils https://t.co/r4uDEG3npg — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

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