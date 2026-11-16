Алкарас отнесе първия си съперник на Финалите на ATP

Поставеният под номер 2 в схемата Карлос Алкарас стартира участието си на Финалите на АТР в Торино с убедителна победа с 6:2, 6:2 над дебютанта в турнира Франсис Тиафо за едва 1 час и 9 минути игра.

Испанецът взе началните четири гейма в първия сет, реализирайки два пробива. До края на частта Алкарас задържа своя аванс и я затвори с 6:2, като загуби само една точка на свой сервис. Във втория сет световният номер 3 проби американеца още два пъти за 2:1 и 5:2. В шестия гейм той успя да отрази три брейкбола, а сервирайки за победата, не срещна проблеми и така спечели втората част също с 6:2.

Clinical from start to finish 🏁 @carlosalcaraz gets his campaign off to a perfect start and records a fifth consecutive Top 10 win! #NittoATPFinals https://t.co/kseYhXMf6c — ATP Tour (@atptour) November 16, 2026

По този начин Алкарас започна успешно преследването си на своята първа титла в турнира, като записа петата си поредна победа срещу опонент от топ 10. Освен това той има 38 последователни успеха на твърда настилка на закрито през тази година. Следващият му съперник е Даниил Медведев, докато Тиафо, който е седми в схемата, ще се изправи срещу Флавио Коболи. Тази вечер руснакът и италианецът ще премерят сили в другия мач от първия кръг на група “Иван Лендъл”.

Alcaraz d. Tiafoe 6-2 6-2 at the ATP Finals Carlos gets his 10th straight win Titles in Vienna and Paris... he's on the hunt for more hardware. ✅43rd win of 2026 Going to be so tough to stop 🇪🇸 https://t.co/EAooELgE7X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2026

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Снимки: Gettyimages