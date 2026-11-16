Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Алкарас отнесе първия си съперник на Финалите на ATP

  • 16 ное 2026 | 16:46
  • 297
  • 0
Алкарас отнесе първия си съперник на Финалите на ATP

Поставеният под номер 2 в схемата Карлос Алкарас стартира участието си на Финалите на АТР в Торино с убедителна победа с 6:2, 6:2 над дебютанта в турнира Франсис Тиафо за едва 1 час и 9 минути игра.

Испанецът взе началните четири гейма в първия сет, реализирайки два пробива. До края на частта Алкарас задържа своя аванс и я затвори с 6:2, като загуби само една точка на свой сервис. Във втория сет световният номер 3 проби американеца още два пъти за 2:1 и 5:2. В шестия гейм той успя да отрази три брейкбола, а сервирайки за победата, не срещна проблеми и така спечели втората част също с 6:2.

По този начин Алкарас започна успешно преследването си на своята първа титла в турнира, като записа петата си поредна победа срещу опонент от топ 10. Освен това той има 38 последователни успеха на твърда настилка на закрито през тази година. Следващият му съперник е Даниил Медведев, докато Тиафо, който е седми в схемата, ще се изправи срещу Флавио Коболи. Тази вечер руснакът и италианецът ще премерят сили в другия мач от първия кръг на група “Иван Лендъл”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Испания без Давидович Фокина в битката за Купа "Дейвис"

Испания без Давидович Фокина в битката за Купа "Дейвис"

  • 16 ное 2026 | 15:18
  • 427
  • 0
Мира Андреева след титлата в Индиън Уелс: Успях да се окуража сама в ключовите моменти

Мира Андреева след титлата в Индиън Уелс: Успях да се окуража сама в ключовите моменти

  • 16 ное 2026 | 13:28
  • 660
  • 0
Елизара Янева отстъпи с три места в световната ранглиста

Елизара Янева отстъпи с три места в световната ранглиста

  • 16 ное 2026 | 11:42
  • 695
  • 0
Зверев: Шест от загубите ми срещу топ 10 са от Синер, който не е човек

Зверев: Шест от загубите ми срещу топ 10 са от Синер, който не е човек

  • 16 ное 2026 | 10:19
  • 1326
  • 1
Григор запази позиции, голям скок за Адриан Андреев

Григор запази позиции, голям скок за Адриан Андреев

  • 16 ное 2026 | 10:08
  • 1830
  • 2
Ходар след загубата от Зверев: Малки детайли направиха разликата

Ходар след загубата от Зверев: Малки детайли направиха разликата

  • 16 ное 2026 | 09:17
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 6768
  • 19
България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 17502
  • 70
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 33663
  • 28
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 23665
  • 24
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 12721
  • 18
Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

  • 16 ное 2026 | 17:00
  • 14511
  • 3