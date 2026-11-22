Бен Шелтън анализира поражението си от Карлос Алкарас

Американският тенисист Бен Шелтън сподели впечатленията си след драматичната загуба от Карлос Алкарас в полуфиналната фаза на Финалите на АТP за 2026 година в Торино.

Четвъртият в световната ранглиста Шелтън отстъпи пред третия в света испанец с 3:6, 6:3, 7:6(1) в оспорван сблъсък. След като първите два сета бяха решени от по един пробив, в третата част нито един от състезателите не стигна до брейкбол. В решителния тайбрек американецът поведе с 1:0, но Алкарас взе следващите седем поредни точки и си осигури място в мача за титлата.

На пресконференцията след срещата 24-годишният Шелтън посочи началния удар на своя съперник като ключов фактор за изхода на двубоя.

"Смятам, че Карлос се справи отлично със сервиса си в третия сет“, заяви Шелтън. "Началният му удар буквално ме пречупи. Пласираше топката невероятно точно, постигна много висок процент вкаран първи сервис и спечели огромен дял от точките при него. Когато опонентът ти притежава толкова богати умения във всеки елемент от играта и същевременно сервира по този начин, напрежението става огромно.“

Двубоят бе поредната глава от съперничеството им, след като по-рано този месец Алкарас триумфира срещу Шелтън на финала на Мастърса в Париж. През септември пък американецът надделя над испанеца в епичен петсетов четвъртфинал на US Open.

Запитан дали е променил тактическия си подход след мача във френската столица, Шелтън подчерта стремежа си към по-голяма решителност във важните мигове.

"За мен най-важното беше да бъда смел и да не се въздържам, когато получа шансове за пробив“, обясни американецът. "В първия сет в Париж бях леко скован в такива ситуации и не успях да се възползвам. Днес, при първата ми възможност, той пласира първи сервис към моя форхенд, ударих топката максимално силно и се получи завършващ удар. Срещу най-добрите в света трябва да рискуваш, така че съм доволен, че успях да го направя.“

Шелтън отбеляза и разликата в играта на съперника спрямо предходната им среща: "Днес той игра много по-офанзивно и сервираше значително по-мощно, включително на втори сервис. Създаде ми доста неудобства на корта. Двубоят вървеше рамо до рамо. Доволен съм, че в заключителните моменти успях да разнообразя играта със сервис-воле, излизах на мрежата и бях агресивен на собствен сервис. Именно това ми позволи да се добера до тайбрек в третия сет, въпреки че той действаше на изключително високо ниво.“

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Снимки: Gettyimages