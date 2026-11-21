Зверев се справи с Медведев и ще спори с Алкарас за трофея в Торино

Водачът в световната ранглиста Александър Зверев се класира за финала на Финалния турнир на АТР в Торино, където утре ще спори за титлата с Карлос Алкарас. Германецът се наложи над бившия номер 1 в света Даниил Мадведев от Русия със 7:6(0), 6:4 за час и 28 минути.

В първия сет двамата сервираха много силно, като всеки взимаше подаването си и в нито един момент не се стигна до точка за пробив. Зверев поведе с 6:5, но Мадведев изравни и прати сета в тайбрек. В него роденият в Хамбург тенисист бе безапелационен, като се наложи със 7:0, успявайки да направи четири минипробива.

Втората част започна като първата и двамата бяха уверени при сервиса си. В шестия гейм Зверев поведе с 40:0 след три последовални аса, но допусна спад в играта си и руснакът изравни.



Зверев обаче намери в правилния момент отново силния си първи сервис и измъкна гейма, като изравни за 3:3. Това му даде увереност и германецът стигна до две възможности за пробив на следващия сервис на Медведев. Руснакът елиминира първата, но след това направи двойна грешка и Зверев поведе с 4:3.

Zverev d. Daniil Medvedev 7-6(0) 6-4 Sascha reaches the ATP Finals championship match for the first time since 2021. 4-0, zero sets dropped all event.. The world No. 1 is locked in. 🇩🇪 https://t.co/Wyi8e4jwjO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 21, 2026

Лидерът в световната ранглиста взе подаването си и авансът му стана 5:3. Даниил Медведев спечели следващия гейм, но съперникът му чакаше спокойно момента да сервира за мача. Саша Зверев бе припрян в последния гейм, като допусна две двойни грешки, но въпреки това стигна до мачбол при 40:30 и спечели мача, след като руснакът прати топката в аут.

Зверев реализира 16 аса в мача срещу 12 за Медведев. Германецът успя да пласира и 26 печеливши удара в мача срещу 23 за съперника си.

Zverev sets up a blockbuster final in Turin 🍿 The World No.1 defeats Medvedev 7-6 6-4 & will play Alcaraz for the title tomorrow! #NittoATPFinals https://t.co/VkXt0Pdlmz — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2026

Зверев ще се опита утре да спечели третата си титла от Финалния турнир на АТР в най-силната си година, в която стечели два от турнирите от Големия шлем за първи път в кариерата си - "Ролан Гарос" и US Open.

До момента Зверев и Алкарас имат 13 мача помежду си, като испанецът има съвсем лек превес - 7 победи срещу 6. През тази година те са се срещнали само веднъж - на полуфинала на Australian Open, когато Карлос Алкарас спечели в изключително оспорван мач в пет сета - 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

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Снимки: Imago