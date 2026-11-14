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Зверев получи подкрепа от рекордьора по точки

  • 14 ное 2026 | 06:19
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Зверев получи подкрепа от рекордьора по точки

Изкачването на Александър Зверев до върха на световната ранглиста на ATP предизвика поредица от дискусии сред фенове и анализатори. Въпреки че германецът спечели две титли от Големия шлем през този сезон – на Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ – критиците изтъкват липсата на победи срещу основните му съперници Яник Синер и Карлос Алкарас през 2026 г., както и по-малкия брой успехи срещу състезатели от топ 10.

В подкрепа на световния номер 1 обаче публично застана изтъкнатият треньор Патрик Муратоглу. Той категорично заяви, че постоянството и опазването на здравето са ключови качества в съвременния тенис.

"Да останеш здрав, когато си професионален спортист, е истинско умение", заяви Патрик Муратоглу.

Според французина истинското предизвикателство за Зверев ще бъде да запази първото място през следващата година при здрав Карлос Алкарас и след завръщането на Яник Синер през януари.

След отпадането си от "Мастърс" в Париж германският тенисист коментира натиска около лидерската си позиция. Зверев отбеляза, че е единственият световен номер 1 в историята, който трябва непрекъснато да обяснява и да се обосновава защо заслужава мястото си на върха.

Статистиката за сезона показва, че срещу Яник Синер германецът допусна пет поражения в пет срещи през 2026 г. Техният последен дуел бе на финала на Уимбълдън, където италианецът триумфира с 3:1 сета (6:7(7-9), 7:6(7-2), 6:3, 6:4). Преди това Зверев загуби от Синер на полуфиналите в Индиън Уелс (0:2), Маями (0:2), Монте Карло (0:2) и на финала в Мадрид (0:2).

Единственият мач между Зверев и Карлос Алкарас през 2026 г. се изигра на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия. В петсетов трилър испанецът спечели с 3:2 сета (6:4, 7:6(7-5), 6:7(3-7), 6:7(4-7), 7:5), макар Зверев да сервираше за мача в решителните моменти.

Сега за Зверев предстои участието на Финалите на ATP в Торино, където е поставен под номер 1 в група "Джон Макенроу". Негов първи съперник в неделя ще бъде 20-годишният испанец Рафаел Жодар.

Германецът влиза в турнира с 9550 точки на върха на световната ранглиста, следван от Яник Синер с 9450 точки и Карлос Алкарас със 7100 точки. Всички погледи в Торино ще бъдат насочени към това дали Зверев ще затвърди статута си на най-добър тенисист през сезона.

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