Зверев започна успешно Финалите на АТР

Александър Зверев успешно използва двете си най-силни оръжия в неделя на Финалите на ATP, където победи 20-годишния дебютант Рафаел Ходар. Във втория си мач като №1 в световната ранглиста на ATP Зверев демонстрира изключително стабилна игра и постигна победа с 6:4, 6:4, с което даде начало на похода си към трета титла от заключителния турнир за сезона.

Бекхендът и сервисът на 29-годишния германец – два удара, които изиграха ключова роля за възхода му през 2026 година – бяха в основата на успеха му в зала „Иналпи Арена“. Така той започна участието си в група „Джон Макенроу“ с една победа и нито една загуба. Ходар спаси две точки за пробив в третия си сервис гейм, но след като поставеният под №1 Зверев намери своя ритъм и започна да изпълнява прецизно тактическия си план, испанецът изпитваше все по-големи затруднения.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

При възможност за пробив в седмия гейм, при резултат 3:3, Зверев раздвижи Ходар от единия до другия край на корта, след което пристъпи напред и реализира великолепен печеливш бекхенд по правата. Така германецът се възползва от третата си възможност за пробив. Въпреки че беше поставен под напрежение, когато сервираше за първия сет при 5:4, Зверев успя да разчита на другото си основно оръжие, което имаше решаващо значение за спечелването на двете му титли от Големия шлем през 2026 година.

При изоставане от 15:40 германецът отговори с ас, сервис, който съперникът му не успя да върне, още един ас и втори неспасяем сервис. По този начин той спечели първия сет и пое контрола върху срещата. Зверев вкара впечатляващите 88% от първите си сервиси в откриващия сет, без да допусне нито една двойна грешка.

Във втората част Ходар на моменти демонстрира смелата и освободена игра, благодарение на която направи своя пробив в професионалния тенис. Испанецът обаче не успя да попречи на Зверев да наложи превъзходството си. Световният №1 добави още повече мощ към форхенда си във втория сет, използвайки го, за да затвърди предимството си и да увеличи на 2:0 победите си срещу испанеца в преките им двубои.

Въпреки че през 2026 година спечели титлите от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ, както и рекордните за сезона в ATP Тура 66 победи, Зверев побърза да признае класата на останалите участници в група „Джон Макенроу“ по време на пресконференцията преди началото на турнира.

След като преодоля Ходар в първия си двубой, поставеният под №1 германец вече насочва вниманието си към следващия си мач във вторник, когато ще се изправи срещу Бен Шелтън или Артур Фис.

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Снимки: Imago