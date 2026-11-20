Саутхамптън удължи договора на Тонда Екерт въпреки скандала с шпионажа

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екерт подписа нов дългосрочен договор с клуба, който ще го задържи на поста до 2029 година. Ръководството на „светците“ демонстрира пълно доверие към специалиста въпреки сериозните сътресения около шпионския скандал, добил популярност като „Спайгейт“.

В края на миналия сезон Саутхамптън бе дисквалифициран от финалния плейоф за класиране във Висшата лига и бе наказан с отнемане на четири точки за настоящата кампания. Санкцията дойде, след като клубът призна за три нарушения на правилника на ЕФЛ (Английската футболна лига), свързани с нерегламентирано наблюдение на тренировките на съперника в полуфиналите Мидълзбро, както и на още два отбора. Екерт пое цялата отговорност за инцидента и получи обвинения от Футболната асоциация (ФА) за неспортсменско поведение.

Въпреки напрежението бордът на директорите застана твърдо зад германския специалист. Собственикът на клуба Драган Шолак още тогава защити наставника с думите, че той си е взел необходимите поуки, а наложеното условно наказание му дава възможност да продължи работата си.

Резултатите на терена оправдават този кредит на доверие. Макар и със служебно отнети четири точки, Саутхамптън се намира само на пет пункта от лидерската позиция в Чемпиъншип. Отборът е в забележителна серия от 17 поредни домакински мача без загуба в първенството, като под ръководството на Екерт има едва едно поражение на стадион „Сейнт Мерис“.

Спортният директор на клубната група Йоханес Шпорс приветства споразумението:

„Това е сериозен ангажимент и от двете страни. Изключително съм доволен, че финализирахме преговорите преди края на международната пауза, което ни позволява да влезем напълно концентрирани в предстоящия натоварен цикъл. Тонда е изключително талантлив, прецизен и притежава завиден аналитичен ум. Въпреки младостта си той показва характер и авторитет. Саутхамптън е точното място за него и се радвам, че и той усеща нещата по същия начин.“

Самият Екерт също изрази задоволството си от новия контракт:

„Разговорите започнаха преди няколко седмици, като целта винаги е била ясна – да покажем същата отдаденост, както през последните 12 месеца. Изминалата година бе изпълнена с динамика и изпитания, но подкрепата на Драган, Йоханес, Фил и нашите верни привърженици означава всичко за мен. Започнахме проект, който дори не е преполовен, и тепърва ни предстоят големи моменти.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago