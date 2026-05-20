Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Саутхамптън
  3. Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал

Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал

  • 20 май 2026 | 12:17
  • 3315
  • 6
Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екърт е поел отговорност за шпионския скандал, заради който неговият тим снощи беше изваден от финалния плейоф за промоция в Премиър лийг и беше заменен с разузнатия Мидълзбро.

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Според Telegraph основният аргумент в защита на германския специалист бил, че практиката за шпиониране била широко разпространена на континента и не е имал никаква представа, че така нарушава правилата в английския футбол. Както е известно, до наказанието от изваждане от плейофите и санкцията от минус 4 точки през следващата кампания се стигна, след като от Саутхамптън са шпионирали цели три съперника през този сезон. Става въпрос не само за Мидълзбро преди първия мач помежду им в полуфиналните баражи, но също така за Оксфорд Юнайтед (декември) и Ипсуич (април). Любопитното е, че “светците” не спечелиха нито един от въпросните три мача.

The Athletic и The Guaridan пък разкриват, че футболисти на Саутхамптън възнамеряват да предприемат юридически действия срещу клуба заради изваждането му от плейофите. Поводът е, че при изпадането от елита, техните заплати са били понижени с 40%, а връщане в Премиър лийг щеше да възстанови предишните им възнаграждения. Затова играчите са се свързали с местната Асоциация на професионалните футболисти, за да получат съвети относно ситуацията.

От друга страна, клубът вече е пуснал жалба относно суровото си наказание пред необходимата комисия, като тя ще бъде разгледана от панел, съставен от трима човека. Едва ли обаче този ход на южняците ще се окаже сполучлив, тъй като оттам са признали своята вина по случая.

Междувременно, облагодетелстваният от цялата тази ситуация Мидълзбро изрази задоволство от решението на Английската футболна лига да изключи Саутхамптън от плейофите по служебен път. “Мидълзбро приветства изхода на днешното изслушване на Дисциплинарната комисия. Вярваме, че това изпраща ясно послание за бъдещето на нашата игра относно спортната почтеност и поведение. Като клуб сега сме фокусирани върху мача ни срещу Хъл Сити на “Уембли” в събота”, се казва в публикуваното изявление.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Абе, къде е Артета?

Абе, къде е Артета?

  • 20 май 2026 | 11:02
  • 1622
  • 1
Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

  • 20 май 2026 | 10:57
  • 2764
  • 0
Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 10:47
  • 1405
  • 0
Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

  • 20 май 2026 | 10:26
  • 2084
  • 0
Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

  • 20 май 2026 | 10:16
  • 2633
  • 3
Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

  • 20 май 2026 | 09:59
  • 2233
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 19716
  • 170
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 10382
  • 3
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 15633
  • 14
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 21548
  • 40
Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

  • 20 май 2026 | 09:46
  • 5315
  • 44
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 7902
  • 18