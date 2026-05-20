Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екърт е поел отговорност за шпионския скандал, заради който неговият тим снощи беше изваден от финалния плейоф за промоция в Премиър лийг и беше заменен с разузнатия Мидълзбро.
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала
Според Telegraph основният аргумент в защита на германския специалист бил, че практиката за шпиониране била широко разпространена на континента и не е имал никаква представа, че така нарушава правилата в английския футбол. Както е известно, до наказанието от изваждане от плейофите и санкцията от минус 4 точки през следващата кампания се стигна, след като от Саутхамптън са шпионирали цели три съперника през този сезон. Става въпрос не само за Мидълзбро преди първия мач помежду им в полуфиналните баражи, но също така за Оксфорд Юнайтед (декември) и Ипсуич (април). Любопитното е, че “светците” не спечелиха нито един от въпросните три мача.
The Athletic и The Guaridan пък разкриват, че футболисти на Саутхамптън възнамеряват да предприемат юридически действия срещу клуба заради изваждането му от плейофите. Поводът е, че при изпадането от елита, техните заплати са били понижени с 40%, а връщане в Премиър лийг щеше да възстанови предишните им възнаграждения. Затова играчите са се свързали с местната Асоциация на професионалните футболисти, за да получат съвети относно ситуацията.
От друга страна, клубът вече е пуснал жалба относно суровото си наказание пред необходимата комисия, като тя ще бъде разгледана от панел, съставен от трима човека. Едва ли обаче този ход на южняците ще се окаже сполучлив, тъй като оттам са признали своята вина по случая.
Междувременно, облагодетелстваният от цялата тази ситуация Мидълзбро изрази задоволство от решението на Английската футболна лига да изключи Саутхамптън от плейофите по служебен път. “Мидълзбро приветства изхода на днешното изслушване на Дисциплинарната комисия. Вярваме, че това изпраща ясно послание за бъдещето на нашата игра относно спортната почтеност и поведение. Като клуб сега сме фокусирани върху мача ни срещу Хъл Сити на “Уембли” в събота”, се казва в публикуваното изявление.
