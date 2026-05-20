Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екърт е поел отговорност за шпионския скандал, заради който неговият тим снощи беше изваден от финалния плейоф за промоция в Премиър лийг и беше заменен с разузнатия Мидълзбро.

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Според Telegraph основният аргумент в защита на германския специалист бил, че практиката за шпиониране била широко разпространена на континента и не е имал никаква представа, че така нарушава правилата в английския футбол. Както е известно, до наказанието от изваждане от плейофите и санкцията от минус 4 точки през следващата кампания се стигна, след като от Саутхамптън са шпионирали цели три съперника през този сезон. Става въпрос не само за Мидълзбро преди първия мач помежду им в полуфиналните баражи, но също така за Оксфорд Юнайтед (декември) и Ипсуич (април). Любопитното е, че “светците” не спечелиха нито един от въпросните три мача.

🚨 💣 BREAKING: Southampton manager Tonda Eckert admitted he was responsible for the decision to spy on opponents.



His key defence was that, since the practice is widespread on the continent, he had no idea he was breaking English football rules.



Absolutely staggering.… pic.twitter.com/ofYRwawjz5 — AllSaints (@AllSaintsnews98) May 19, 2026

The Athletic и The Guaridan пък разкриват, че футболисти на Саутхамптън възнамеряват да предприемат юридически действия срещу клуба заради изваждането му от плейофите. Поводът е, че при изпадането от елита, техните заплати са били понижени с 40%, а връщане в Премиър лийг щеше да възстанови предишните им възнаграждения. Затова играчите са се свързали с местната Асоциация на професионалните футболисти, за да получат съвети относно ситуацията.

🚨 Southampton players are considering LEGAL ACTION against the club after being kicked out of the Championship playoff final for allegedly spying on rivals’ training sessions. 😳



The squad are furious after Middlesbrough were reinstated for the Wembley final against Hull, with… pic.twitter.com/Kj1cjzLZJC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 20, 2026

От друга страна, клубът вече е пуснал жалба относно суровото си наказание пред необходимата комисия, като тя ще бъде разгледана от панел, съставен от трима човека. Едва ли обаче този ход на южняците ще се окаже сполучлив, тъй като оттам са признали своята вина по случая.

SOUTHAMPTON APPEAL FINAL EXPULSION 👀❌



Southampton have already lodged their appeal to the commissions findings and will be fighting the decision to expel them from the Championship play-off final 😳



The Saints believe that with tomorrow’s appeal, there is still ‘a very strong… pic.twitter.com/xaO90AFTTj — The92Bible (@The92Bible) May 19, 2026

Междувременно, облагодетелстваният от цялата тази ситуация Мидълзбро изрази задоволство от решението на Английската футболна лига да изключи Саутхамптън от плейофите по служебен път. “Мидълзбро приветства изхода на днешното изслушване на Дисциплинарната комисия. Вярваме, че това изпраща ясно послание за бъдещето на нашата игра относно спортната почтеност и поведение. Като клуб сега сме фокусирани върху мача ни срещу Хъл Сити на “Уембли” в събота”, се казва в публикуваното изявление.

A statement from MFC:



Middlesbrough Football Club welcomes the outcome of today’s Disciplinary Commission hearing.



We believe this sends out a clear message for the future of our game regarding sporting integrity and conduct.



As a club, we are now focused on our game against… pic.twitter.com/6cjskjZKDY — Middlesbrough FC (@Boro) May 19, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages