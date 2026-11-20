ПриСтрастните прогнози на футболинките за Ливърпул —Манчестър Юнайтед

Голямото английско дерби между Ливърпул и Манчестър Юнайтед отново приковава вниманието на футболните фенове! Двата гранда се изправят един срещу друг в сблъсък, който винаги носи много емоции, сериозно съперничество и очаквания за зрелищен футбол. А когато става въпрос за подобен мач, прогнозите и споровете започват далеч преди първия съдийски сигнал.

Анжи и Йоана отново влязоха в ролята на футболни репортери и потърсиха мнението на привържениците за предстоящия сблъсък. Двете провериха какви са нагласите сред феновете, кой отбор се радва на по-голяма подкрепа и на чия страна са очакванията за крайния изход от срещата. Разбира се, не липсваха интересни мнения, категорични прогнози и футболни пристрастия. Кой ще има поводи за радост след дербито и кой ще трябва да преглътне разочарованието? Вижте какво споделиха феновете във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google