Обжалването на Саутхамптън бе отхвърлено

Обжалването на Саутхамптън срещу изхвърлянето им от финала на плейофите в Чемпиъншип заради шпионаж беше отхвърлено. Така финалният мач, който ще определи последния участник в Премиър лийг, ще се изиграе в събота между Хъл Сити и Мидълзбро с начален час 17:30 българско време.

Във вторник вечерта независима дисциплинарна комисия на Английската футболна лига (АФЛ) изключи Саутхамптън от плейофите и върна в тях Мидълзбро, който беше загубил с общ резултат 1:2 от „светците“ в полуфиналите.

„Арбитражен панел на лигата тази вечер отхвърли жалбата на футболен клуб Саутхамптън срещу санкцията на независимата дисциплинарна комисия след признаването на множество нарушения на правилника на АФЛ. Решението означава, че първоначалната санкция за изключване от плейофите на Чемпиъншип остава в сила, както и отнемането на четири точки, което ще бъде приложено в класирането за сезон 2026-27, и порицанието по всички обвинения“, се казва в изявление на лигата от сряда

Решението е окончателно и клубът няма право на последващо обжалване пред Спортния арбитражен съд.

В свое изявление Саутхамптън определи решението като „изключително разочароващ резултат“.

„Въпреки че напълно осъзнаваме сериозността на този въпрос и последвалия го обществен контрол, клубът последователно вярваше, че първоначалната спортна санкция е непропорционална – гледна точка, която беше широко споделена от мнозина във футболната общност през последните 24 часа. Макар тази вечер да е болезнен момент, този футболен клуб ще отговори със смирение, отговорност и решимост да поправи нещата“, обявиха от Саутхамптън

Междувременно от Хъл Сити изразиха недоволство, че ще трябва да се изправят срещу различен противник в последния момент. Собственикът Акун Ълъджалъ намекна, че клубът може да предприеме правни действия, ако загуби финала.

