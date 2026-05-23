Преди многомилионния финал: собственикът на Хъл заплаши със съд при загуба от Мидълзбро

  • 23 май 2026 | 16:28
Собственикът на Хъл Сити Аджун Ълъджалъ обяви, че клубът ще предприеме съдебни действия, ако днес “тигрите” загубят финалния плейоф за влизане в Премиър лийг. Както е известно, Саутхамптън трябваше да играе в този мач, след като елиминира Мидълзбро на полуфиналите, но “светците” бяха извадени от плейофите заради придобилия известност шпионски скандал.

Ълъджалъ твърди, че решението Мидълзбро да бъде върнат в плейофите по служебен път е грешно. Според него, ако нарушението на Саутхамптън, което бе факт още преди първия полуфинален сблъсък с Боро, е било толкова сериозно, тогава е трябвало Английската футболна лига да извади Саутхамптън от плейофите още тогава и да вкара на тяхно място отбора на Рексъм, който остана седми.

„Нашият правен екип казва, че трябва да предприемем действия, това е сигурно. Така че нямаме съмнение в това. Тук всичко, което искаме, е справедливост. Ако справедливостта бъде нарушена, никой няма да се наслаждава на футбола. Ако това действие е с толкова голямо значение, че един отбор да бъде изваден от плейофите, защо тогава им позволиха да играят в полуфиналите, а не разследваха, не извадиха Саутхамптън и не включиха Рексъм? Защо Рексъм е аут сега? Вкарайте Рексъм и продължете с плейофите. За мен да бъде върнат един елиминиран отбор е изключително погрешно решение. Нашите адвокати също са на това мнение”, заяви Ълъджалъ малко преди началото на двубоя на “Уембли”.

Снимки: Gettyimages

