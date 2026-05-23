Преди многомилионния финал: собственикът на Хъл заплаши със съд при загуба от Мидълзбро

Собственикът на Хъл Сити Аджун Ълъджалъ обяви, че клубът ще предприеме съдебни действия, ако днес “тигрите” загубят финалния плейоф за влизане в Премиър лийг. Както е известно, Саутхамптън трябваше да играе в този мач, след като елиминира Мидълзбро на полуфиналите, но “светците” бяха извадени от плейофите заради придобилия известност шпионски скандал.

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Ълъджалъ твърди, че решението Мидълзбро да бъде върнат в плейофите по служебен път е грешно. Според него, ако нарушението на Саутхамптън, което бе факт още преди първия полуфинален сблъсък с Боро, е било толкова сериозно, тогава е трябвало Английската футболна лига да извади Саутхамптън от плейофите още тогава и да вкара на тяхно място отбора на Рексъм, който остана седми.

„Нашият правен екип казва, че трябва да предприемем действия, това е сигурно. Така че нямаме съмнение в това. Тук всичко, което искаме, е справедливост. Ако справедливостта бъде нарушена, никой няма да се наслаждава на футбола. Ако това действие е с толкова голямо значение, че един отбор да бъде изваден от плейофите, защо тогава им позволиха да играят в полуфиналите, а не разследваха, не извадиха Саутхамптън и не включиха Рексъм? Защо Рексъм е аут сега? Вкарайте Рексъм и продължете с плейофите. За мен да бъде върнат един елиминиран отбор е изключително погрешно решение. Нашите адвокати също са на това мнение”, заяви Ълъджалъ малко преди началото на двубоя на “Уембли”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages