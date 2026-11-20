Реал официално обяви новината за Куртоа

Реал Мадрид официално обяви удължаването на договора на Тибо Куртоа с клуба. Новият контракт е до лятото на 2028 година - с един сезон повече от досегашния. Това е обичайна практика за играчи над 30 години, чиито споразумения биват преподписвани за 12 месеца.

Куртоа е част от Реал Мадрид от 2018 година. За деветте сезона с белия екип той е изиграл 348 мача и е спечелил 14 трофея: 2 в Шампионската лига, 3 на Световното клубно първенство, 2 Суперкупи на Европа, 3 титли в първенството, 1 Купа на краля и 3 Суперкупи на Испания.

В индивидуален план Тибо Куртоа е печелил наградата „Златна ръкавица“ на Световното първенство през 2018 г., приза за най-добър вратар на ФИФА за 2018 г., трофея „Яшин“ през 2022 г. и трофея „Самора“ през 2014 г. Освен това той е включван два пъти в идеалния отбор на ФИФА (през 2022 и 2023 г.) и е определен за най-добър играч във финала на Шампионската лига в Париж през 2022 г. – мачът, донесъл 14-ата европейска титла на Реал Мадрид.

Куртоа е поредният ключов играч на кралския клуб, който подновява договора си от лятото насам. Първо това направи Винисиус Жуниор още през август, а в последните дни към него се присъединиха и Арда Гюлер и Орелиан Чуамени.

✍️🤍🧤 @ThibautCourtois https://t.co/i5WrmGSyqb — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 20, 2026

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