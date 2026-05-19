Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Отборът на Саутхамптън беше изключен от плейофите на Чемпиъншип заради така наречения „шпионски скандал“. В резултат на това Мидълзбро ще се изправи срещу Хъл Сити във финалния плейоф в събота, 23 май. "Светците" ще започнат следващия сезон в Чемпиъншип с наказание от четири точки. Те имат право да обжалват наказанието. Тимът от южния английски град спечели сблъсъка между двата тима от полуфиналните сблъсъци в плейофите на Чемпиъншип, след като двата тима завършиха наравно в първата среща, а отборут от "Сейнт Мери" спечели с минималното 1:0 в реванша.
Мидълзбро поиска Саутхамптън да бъде изхвърлен от плейофите
На 7 май от Мидълзбро подадоха официална жалба до Английската футболна лига, твърдейки, че служител на Саутхамптън е шпионирал тяхна тренировка три дни преди първия полуфинален мач от плейофите на Чемпиъншип.
Обрат прати Саутхамптън на финал, “светците” на един мач обратно към Премиър лийг
Снимки: Gettyimages