  Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал", Мидълзбро ще играе на финала

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

  • 19 май 2026 | 21:11
Отборът на Саутхамптън беше изключен от плейофите на Чемпиъншип заради така наречения „шпионски скандал“. В резултат на това Мидълзбро ще се изправи срещу Хъл Сити във финалния плейоф в събота, 23 май. "Светците" ще започнат следващия сезон в Чемпиъншип с наказание от четири точки. Те имат право да обжалват наказанието. Тимът от южния английски град спечели сблъсъка между двата тима от полуфиналните сблъсъци в плейофите на Чемпиъншип, след като двата тима завършиха наравно в първата среща, а отборут от "Сейнт Мери" спечели с минималното 1:0 в реванша.

Мидълзбро поиска Саутхамптън да бъде изхвърлен от плейофите

На 7 май от Мидълзбро подадоха официална жалба до Английската футболна лига, твърдейки, че служител на Саутхамптън е шпионирал тяхна тренировка три дни преди първия полуфинален мач от плейофите на Чемпиъншип.

Обрат прати Саутхамптън на финал, "светците" на един мач обратно към Премиър лийг
Обрат прати Саутхамптън на финал, “светците” на един мач обратно към Премиър лийг
