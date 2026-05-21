ФА също започва разследване на скандала със Саутхамптън

Футболната асоциация на Англия обяви, че започва свое разследване около казуса с “шпионския скандал”, в който се замеси Саутхамптън. “Светците” вече бяха наказани тежко от Английската футболна лига, след като бяха извадени от плейофите. Вместо тях на финала срещу Хъл Сити ще играе отбора на Мидълзбро, който беше загубил с общ резултат 1:2 от „светците“ в полуфиналите. В добавка “светците” ще започнат следващия сезон в Чемпиъншип с четири точки по-малко. Саутхамптън обжалва, но жалбата им бе отхвърлена.

Английската футболна лига няма правомощията да повдига обвинения срещу отделни лица, а само срещу клубове, но ФА може да направи това и евентуално да накаже и персонално провинилите се.

През 2024 г. треньорката на женския отбор на Канада, нейната асистентка и анализатор на отбора бяха наказани за една година от ФИФА за използване на дрон за шпиониране на противници на Олимпийските игри в Париж. На Канада бяха отнети и шест точки.