  3. Разследват Саутхамптън за възможен шпионаж преди плейофите за промоция

Разследват Саутхамптън за възможен шпионаж преди плейофите за промоция

  • 8 май 2026 | 12:58
Английската футболна лига (EFL) започна разследване по обвинения, че член на щаба на Саутхамптън е хванат да заснема закрита тренировъчна сесия на Мидълзбро преди първия мач от полуфиналите в плейофите за промоция от Чемпиъншип в Премиър лийг.

„EFL се свърза със Саутхамптън, за да поиска тяхното становище относно жалба от Мидълзбро във връзка с предполагаемо неразрешено заснемане преди срещата между двата клуба в съботния първи полуфинал от плейофите. Предполагаемото нарушение е било извършено в частна собственост на Мидълзбро от личност, която е свързана със Саутхамптън. Лигата се отнася към този случай като потенциално нарушение на регулациите на EFL и на този етап няма да прави допълнителни коментари“, заяви говорител на EFL пред местния ежедневник The Southern Daily Echo.

Според BBC Sport анализаторът на „светците“ е бил видян да записва тренировката на Мидълзбро и да снима тактиките на тима в четвъртък сутрин, два дни преди съботния мач на стадион „Ривърсайд“. След това му е било наредено да изтрие записите и да напусне собствеността. Правилата на лигата забраняват на клубовете да наблюдават, или да опитват да наблюдават тренировки на други отбори в 72-те часа преди даден двубой.

Другите два тима, борещи се за промоция в елитната дивизия, са Хъл Сити и Милуол.

Снимки: Gettyimages

