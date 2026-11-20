Артета даде ъпдейт за Сака и Салиба, потвърди за договора на Райс и отправи пожелание към Почетино

Мениджърът на шампиона Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното гостуване на Нюкасъл в Премиър лийг след края на международната пауза.

Що се отнася до проблемите в отбора, Артета даде нова информация за контузения Букайо Сака: “Направихме още един тест. Възстановява се много добре. Изглежда, че контузията ще отнеме общо около осем седмици, така че мисля, че засега ще отсъства още четири. Ще мине известно време, докато се върне в отбора.“

Mikel Arteta has provided an update on Zubimendi, Saka and Saliba’s fitness👇 — Arsenal (@Arsenal) November 20, 2026

Испанецът потвърди също, че сънародникът му Мартин Субименди също е получил травма: “Той е извън игра поради лек проблем с задната част на бедрото. След мача не беше особено притеснен, но след като ЯМР-изследването показа, че има контузия, ще отсъства за няколко седмици”.

Същевременно Артета даде добра новина за бранителя Уилям Салиба, който все още не е играл през този сезон: “Той е готов. В добра форма е. Игра два мача – един при затворени врати и още един официален – и се представи наистина добре, а и е в добра форма.“

🚨⚠️ Bukayo Saka will be out for “four more weeks”, confirms Mikel Arteta — he still needs time before returning. https://t.co/18NXzj0jla — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026

Мениджърът на Арсенал потвърди също, че ключовият халф на отбора Деклан Райс е близо до подписване на нов договор с клуба: “Трябва да се обадя на собственика (смее се). В момента няма сделка но мисля, че сме доста близо - но все пак той трябва да потвърди това. Ще трябва да се обадя”.

Разбира се, Артета коментира и назначението на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед: „Говорих с него – изглежда възхитен, наистина щастлив и силно мотивиран от това, което го очаква. Пожелавам му много късмет“, каза Артета.

Райс става един от най-високоплатените играчи не само в Арсенал, но и в Премиър лийг

На въпрос как очаква да бъде посрещнат от домакинските фенове бившият играч на Нюкасъл Бруно Гимараеш, мениджърът на “топчиите” каза: „И Габриел, и той се върнаха, както и останалите национали, с изключение на Зубименди. Те са в добра форма. Имаме още една тренировка днес следобед, за да се уверим, че сме се подготвили перфектно, защото знаем какъв мач ни очаква утре – колко е трудно да се играе срещу Нюкасъл с нов треньор, нови идеи, нова философия, а Бруно ги познава много добре. Ние сме готови за това. Надявам се да бъде посрещнат добре от феновете им. Мисля, че той беше един от основните играчи там и смятам, че дойде в клуба в много важен момент, когато отборът отбеляза значителен скок в представянето си, а това, което постигнаха заедно, беше впечатляващо.“

“I NEED TO CALL THE OWNER!” 📞 Mikel Arteta plays Deal or No Deal over Declan Rice’s new contract https://t.co/4KlGGkRgXr — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 20, 2026

Запитан и за факта, че програмата е такава, че Арсенал няма да играе играе извън Лондон чак до 16 януари, испанецът каза: „ Ние обичаме да пътуваме. Обичаме да пътуваме всеки път. Така стоят нещата. Графикът ни поднася такива ситуации, които на хартия изглеждат доста необичайни. Преди всичко искаме просто да се съсредоточим върху утрешния мач – един наистина труден мач, и ще продължаваме така, отново и отново.“

Мениджърът на Арсенал коментира и премиерата на направилата истински фурор GTA VI и какво влияние може да има върху играчите му: „Ще се опитаме да разберем доколко сме изложени на подобни игри и да се уверим, че това е правилният подход, за да се представим добре и да се концентрираме върху това, което трябва да направим. Дали я играя? Не, не играя".

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