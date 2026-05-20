  Sportal.bg
  2. Саутхамптън
  Легенда за наказанието на Саутхамптън: Сякаш са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс

Легенда за наказанието на Саутхамптън: Сякаш са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс

Легендата на Саутхамптън Мат Ле Тасие изрази мнение, че наказанието, наложено вчера от Футболната асоциация на тима, е твърде строго. Във вторник следобед “светците” бяха изхвърлени от плейофите на Чемпиъншип след разразилия се, тъй наречен “шпионски скандал”. Преди дни тимът от южния град се класира за финала в плейофите, където трябваше да срещне Хъл Сити, след като отстрани в два двубоя Мидълзбро, но именно Боро бе реабилитиран и ще се бори за място в Премиър лийг.

“Опитвам да съм неутрален, но ми се струва, че наказанието е малко несъразмерно. Усещането ми е, че сякаш си осъден за убийство, а всъщност си откраднал един “Марс” от магазина на ъгъла. Да, има нарушение и клубът прие, че ще има наказание. Саутхамптън имаше 50% шанс да спечели финала, който е оценен на около 215 милиона паунда, така че на практика това е наказание около 100 милиона. И това е нещо, което ти дава микроскопично предимство. Хората използват доста думата измама във футбола, но за мен измама е симулацията за дузпа, защото това влияе директно върху резултата. От Саутхамптън признаха за шпиониране в три случая и не спечелиха нито един от тези мачове”, заяви Ле Тасие.

Снимки: Gettyimages

