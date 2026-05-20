Хари Реднап заяви, че не е очаквал толкова тежко наказание за Саутхамптън

Бившият мениджър на английския футболен клуб Саутхамптън - Хари Реднап, не е очаквал наказанието за „светците“ след обвиненията в шпионаж срещу съперника им в полуфиналите на плейофите за промоция във Висшата лига Мидълзбро да бъде толкова тежко. Вследствие на скандала южняците бяха изключени от надпреварата, а жертвата Мидълзбро ще заеме тяхното място във финалния двубой срещу Хъл Сити в събота. „Мисля, че това е много тежко наказание, не го очаквах - мислех си, че просто ще получат сериозна глоба. Това, което са направили, е толкова глупаво, че не мога да повярвам. Какво ще научиш, когато заснемеш малко от тренировката им? Какво ще разбереш, когато ги гледаш да тренират за час? Това беше безумно“, заяви Реднап пред "ББС".

Саутхамптън ще има право да обжалва решението на независимата комисия, заради което може да бъде отложен финалът в плейофите в Чемпиъншип. „Те направиха много голяма грешка и бяха наказани сурово, наистина. Не знам как ще се развие това... със сигурност ще чуем още... това е луда ситуация... мислех си, че ще получат голяма глоба, но да те изгонят от финала на плейофите е наистина много тежко“, добави бившият мениджър. Хари Реднап беше начело на Саутхамптън между декември 2004 и декември 2005 година, а под негово ръководство тимът изпадна във второто ниво на английския футбол.

