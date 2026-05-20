Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Саутхамптън
  3. Хари Реднап заяви, че не е очаквал толкова тежко наказание за Саутхамптън

Хари Реднап заяви, че не е очаквал толкова тежко наказание за Саутхамптън

  • 20 май 2026 | 18:22
  • 603
  • 0
Хари Реднап заяви, че не е очаквал толкова тежко наказание за Саутхамптън

Бившият мениджър на английския футболен клуб Саутхамптън - Хари Реднап, не е очаквал наказанието за „светците“ след обвиненията в шпионаж срещу съперника им в полуфиналите на плейофите за промоция във Висшата лига Мидълзбро да бъде толкова тежко. Вследствие на скандала южняците бяха изключени от надпреварата, а жертвата Мидълзбро ще заеме тяхното място във финалния двубой срещу Хъл Сити в събота. „Мисля, че това е много тежко наказание, не го очаквах - мислех си, че просто ще получат сериозна глоба. Това, което са направили, е толкова глупаво, че не мога да повярвам. Какво ще научиш, когато заснемеш малко от тренировката им? Какво ще разбереш, когато ги гледаш да тренират за час? Това беше безумно“, заяви Реднап пред "ББС".

Легенда за наказанието на Саутхамптън: Сякаш са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс
Легенда за наказанието на Саутхамптън: Сякаш са те осъдили за убийство, а всъщност си откраднал един Марс

Саутхамптън ще има право да обжалва решението на независимата комисия, заради което може да бъде отложен финалът в плейофите в Чемпиъншип. „Те направиха много голяма грешка и бяха наказани сурово, наистина. Не знам как ще се развие това... със сигурност ще чуем още... това е луда ситуация... мислех си, че ще получат голяма глоба, но да те изгонят от финала на плейофите е наистина много тежко“, добави бившият мениджър. Хари Реднап беше начело на Саутхамптън между декември 2004 и декември 2005 година, а под негово ръководство тимът изпадна във второто ниво на английския футбол.

Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал
Мениджърът на Саутхамптън пое отговорност за шпионския скандал
Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 2810
  • 2
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 831
  • 3
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 595
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 418
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 906
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 3853
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

  • 20 май 2026 | 19:27
  • 40254
  • 155
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 35445
  • 92
Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

  • 20 май 2026 | 19:15
  • 1047
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 32989
  • 81
Червено шествие заля Орлов мост

Червено шествие заля Орлов мост

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 13529
  • 74
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 16985
  • 40