Финландия уволни треньора след провала в Лигата на нациите

Финландия уволни селекционера Якоб Фрийс след разочароващото представяне в Лигата на нациите. Решението бе взето днес на заседание на местната футболна федерация. От там обявиха, че заместник на Фрийс ще е Миха Лихкосуо, който досега бе треньор на младежкия национален отбор.

Фрийс пое тима към края на 2025 г. и го ръководи в 20 мача. Неговият престой започна с домакинска загуба от Малта в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Последваха тежки загуби от Германия и Нидерландия. Тази година Финландия завърши на трето място в групата си в Лигата на нациите зад Албания и Беларус, като пропусна шанс да се завърне в Лига “В”.

Palloliiton hallitus päätti kokouksessaan 20. marraskuuta nimittää Mika Lehkosuon Huuhkajien uudeksi päävalmentajaksi 1.1.2027 alkaen. Lehkosuon kanssa on sovittu viiden vuoden sopimuksesta, jonka sisällä on kaksi yhdessä sovittua sopimuksen tarkastelupistettä. Lehkosuo esitellään Huuhkajien päävalmentajana yleisölle maanantaina järjestettävässä mediatilaisuudessa. Lue lisää: https://t.co/woFDqh3SmB #Huuhkajat #MeOlemmeSuomi — Huuhkajat (@Huuhkajat) November 20, 2026

Мика Лехкосуо ще започне официално работа на новия си пост от 1 януари 2027 г. Той подписа петгодишен договор. Лехкосуо има 17 мача за националния отбор като футболист и бе помощник треньор на тима между 2013 и 2015 г., когато селекционер бе Миксу Паателайнен.

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Снимки: Imago