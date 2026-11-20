Финландия уволни селекционера Якоб Фрийс след разочароващото представяне в Лигата на нациите. Решението бе взето днес на заседание на местната футболна федерация. От там обявиха, че заместник на Фрийс ще е Миха Лихкосуо, който досега бе треньор на младежкия национален отбор.
Фрийс пое тима към края на 2025 г. и го ръководи в 20 мача. Неговият престой започна с домакинска загуба от Малта в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Последваха тежки загуби от Германия и Нидерландия. Тази година Финландия завърши на трето място в групата си в Лигата на нациите зад Албания и Беларус, като пропусна шанс да се завърне в Лига “В”.
Мика Лехкосуо ще започне официално работа на новия си пост от 1 януари 2027 г. Той подписа петгодишен договор. Лехкосуо има 17 мача за националния отбор като футболист и бе помощник треньор на тима между 2013 и 2015 г., когато селекционер бе Миксу Паателайнен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago