Мениджърът на Саутхамптън проговори и се извини за "шпионския скандал", оправда се, че в другите страни така правели

Нашумелият напоследък мениджър на Саутхамптън Тонда Екерт, замесен в т.нар. “шпионски скандал”, говори за пръв път публично по случая и публикува осемминутно официално извинение. Припомняме, че "светците" бяха отстранени от плейофите за влизане в Премиър лийг, след като се бяха класирали на финала за влизане в елита. Освен това тимът бе лишен от четири точки за следващата кампания, тъй като се установи, че са шпионирали през сезона тимовете на Оксфорд, Ипсуич и Мидълзбро.

Обжалването на Саутхамптън бе отхвърлено

Германецът Екерт във видео заяви: “Здравейте, фенове на „светците”. Това, което ще кажа, няма да е перфектно, но ще се опитам да бъда колкото се може по-честен и ясен. Мисля, че заслужавате това. За всичко, което се случи, искам да се извиня и поемам отговорността, защото като главен треньор аз съм отговорен. Аз съм отговорен за всичко, което се случи в този футболен клуб. Аз съм отговорен за всичко, което се случи в треньорския ми щаб.

Искрено се извинявам на феновете, на всички, които пътуваха с нас и ни подкрепяха през толкова много мачове. Трябваше да изиграем най-важния мач за сезона. Извинявам се на играчите, които направиха абсолютно всичко, което можеха. Те направиха абсолютно всичко през последните шест месеца, за да върнат този клуб там, където му е мястото.

Те заслужаваха да играят на финала. Боли ме да виждам служителите на клуба, боли ме да виждам персонала, боли ме да виждам играчите, които са инвестирали толкова много в подготовката за мачовете. Извинявам се на всички клубове, които бяха замесени, и най-вече се извинявам на нашите фенове.“

🗣️💬 Southampton boss Tonda Eckert apologises for Spygate:



“For everything that's happened, I do want to apologise and I hold my hand up because as a head coach I am responsible. I am responsible for everything that has happened in this football club.



Екерт обясни, че шпионирането на отбори е обичайна практика в други страни.

„Когато работих в Италия повече от четири години, всеки стартов състав, който избирахме за мачовете, винаги излизаше в медиите преди срещите. Причината е, че нашите тренировки, особено тези преди мачовете, винаги са били наблюдавани от медиите и от противниковите отбори, срещу които се изправяхме.

Пеп Гуардиола е говорил за това по време на престоя си в Байерн (Мюнхен) – че в Германия е било обичайна практика да се наблюдават тренировки, знаейки, че другите отбори ще правят същото. Не искам да казвам това, за да оправдая нещо, което сме направили. Просто искам да ви дам контекст за начина, по който съм израснал във футболния свят. Аз съм млад треньор, направих грешка и поемам пълна отговорност", каза още наставникът на Саутхамптън.

Извинението на Екерт и подкрепата от собственика Драган Шолак идват след публикуването в понеделник на писмените мотиви, с които бе отхвърлена жалбата на Саутхамптън срещу изхвърлянето им от плейофите на и наложеното им наказание от отнемане на четири точки за следващия сезон.

В изявление, публикувано преди това на Екерт, собственикът на „светците“ Шолак призна, че германският старши треньор е допуснал „грешка“, но го подкрепи, преди да постави за цел промоция във Висшата лига през следващия сезон. Бе обяснено още, че германският наставник няма да бъде уволняван.

🚨 Southampton owner Dragan Šolak says he will not sack Tonda Eckert:



🗣️ Šolak: "I think he deserves a second chance and I would give it to him. I believe him that he didn't know that it was the rule that he was breaking.



Шолак също сподели видео и каза: „Важно е да се извиним за начина, по който подходихме към въпросите в ранните етапи на процеса. Трябва да бъдем по-добри. Направени са грешки и ще се поучим от тях. Нека използвам тази възможност, за да потвърдя колко съм отдаден на това да донеса успех на „Сейнт Мерис“. Както казах, искам да затворя тази глава и да гледам напред. И искам да гледаме напред заедно като едно цяло, включително Тонда и неговия щаб.“

Вчера бяха публикувани писмените мотиви от 39 страници, които разкриват как и защо Саутхамптън е шпионирал конкурентите си, както и какъв тип информация е била събрана. Данните за противниците са били събирани от стажанти-анализатори на клуба.

