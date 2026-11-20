Днес в централата на УЕФА в Швейцария бе изтеглен жребият за плейофите за оставане/влизане в Лиги “А” и “B” на Лигата на нациите.
Правилата са същите, каквито и за 1/4-финалите на турнира - два мача на разменено гостуване, поставени и непоставени отбори и предимство на поставените да са домакини в реваншите.
Така жребият за местата в Лига "А" отреди Хърватия на Лука Модрич да гостува в Дъблин на Ейре. В друг любопитен сблъсък датчаните, които в последния момент загубиха решителния си мач с Норвегия, ще гостуват на Босна и Херцеговина. Много равностоен и изглежда сблъсъкът между Унгария и Сърбия.
Първите мачове са в периода 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март. Победителите в тези двойки ще играят в следващото издание на турнира в Лига "А", а загубилите - в Лига "B".
Плейофи за оставане/промоция в Лига "А":
Ейре - Хърватия
Словения - Уелс
Унгария - Сърбия
Босна - Дания
Същият е принципът и за промоция/оставане в Лига "B" - осем отбора, два мача на разменено гостуване и предимство на поставения тим да е домакин в реванша. Тук жребият отреди също да има някои интересни двубои, като отборът, който в групата завърши пред България - Естония, ще има нов балкански противник в лицето на Румъния. Сензацията Фарьорски острови пък ще е домакин на Грузия. И тук мачовете на същите дати - в периода 25-27 март, а реваншите са 28-30 март.
Плейофи за оставане/промоция в Лига "B":
Кипър - Северна Македония
Естония - Румъния
Фарьорски острови - Грузия
Беларус - Израел
И тук мачовете на същите дати - в периода 25-27 март, а реваншите са 28-30 март. Победителите в тези двойки ще играят в следващото издание на турнира в Лига "B", а загубилите - в Лига " C", която и ще е вече най-ниската дивизия в надпреварата след промяната във формата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google