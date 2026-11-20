Ето пълния жребий за плейофите в Лигата на нациите, има любопитни сблъсъци

Днес в централата на УЕФА в Швейцария бе изтеглен жребият за плейофите за оставане/влизане в Лиги “А” и “B” на Лигата на нациите.

Правилата са същите, каквито и за 1/4-финалите на турнира - два мача на разменено гостуване, поставени и непоставени отбори и предимство на поставените да са домакини в реваншите.

🏁 Nations League A/B play-offs: the draw ⬆️ Winners play 2028/29 in League A, losers in League B. 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina v 🇩🇰 Denmark 🇭🇺 Hungary v 🇷🇸 Serbia 🇮🇪 Republic of Ireland v 🇭🇷 Croatia 🇸🇮 Slovenia v 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 🗓️ Two legs in March 2027, the League A sides host the second leg. — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2026

Така жребият за местата в Лига "А" отреди Хърватия на Лука Модрич да гостува в Дъблин на Ейре. В друг любопитен сблъсък датчаните, които в последния момент загубиха решителния си мач с Норвегия, ще гостуват на Босна и Херцеговина. Много равностоен и изглежда сблъсъкът между Унгария и Сърбия.

Първите мачове са в периода 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март. Победителите в тези двойки ще играят в следващото издание на турнира в Лига "А", а загубилите - в Лига "B".

Плейофи за оставане/промоция в Лига "А":



Ейре - Хърватия

Словения - Уелс

Унгария - Сърбия

Босна - Дания

Същият е принципът и за промоция/оставане в Лига "B" - осем отбора, два мача на разменено гостуване и предимство на поставения тим да е домакин в реванша. Тук жребият отреди също да има някои интересни двубои, като отборът, който в групата завърши пред България - Естония, ще има нов балкански противник в лицето на Румъния. Сензацията Фарьорски острови пък ще е домакин на Грузия. И тук мачовете на същите дати - в периода 25-27 март, а реваншите са 28-30 март.

🏁 Nations League B/C play-offs: the draw ⬆️ Winners play 2028/29 in League B, losers in League C. 🇨🇾 Cyprus v 🇲🇰 North Macedonia 🇪🇪 Estonia v 🇷🇴 Romania 🇫🇴 Faroe Islands v 🇬🇪 Georgia 🇧🇾 Belarus v 🇮🇱 Israel 🗓️ Two legs in March 2027, the League B sides host the second leg. https://t.co/9dN0iBryix — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2026

Плейофи за оставане/промоция в Лига "B":



Кипър - Северна Македония

Естония - Румъния

Фарьорски острови - Грузия

Беларус - Израел

И тук мачовете на същите дати - в периода 25-27 март, а реваншите са 28-30 март. Победителите в тези двойки ще играят в следващото издание на турнира в Лига "B", а загубилите - в Лига " C", която и ще е вече най-ниската дивизия в надпреварата след промяната във формата.

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