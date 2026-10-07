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Мениджърът на Саутхaмптън научи наказанието си за "шпионския скандал"

  • 7 окт 2026 | 20:57
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Мениджърът на Саутхaмптън научи наказанието си за "шпионския скандал"

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екерт получи шестседмична условна забрана и глоба от 28 000 британски лири след участието си в така наречения "шпионски скандал", разразил се в края на миналия сезон.

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Германският специалист призна, че е разрешил наблюдението на тренировките на три от съперниците на "светците" изминалата кампания.

Футболната асоциация на Англия (ФА) обвини Екерт през юли, а независима регулаторна комисия издаде санкциите след направеното изслушване, съобщиха от ФА в сряда. Забраната е със срок на пробация до края на сезон 2027/28. Наказанието ще влезе в сила само ако мениджърът отново наруши правилата, като изисква, разрешава, събира или използва данни от шпиониране на тренировъчния процес на друг клуб под каквато и да е форма.

Изходната точка на комисията e била за доста по-сериозна санкция - четиримесечно отстраняване и глоба от 75 000 лири, но като смекчаващо обстоятелство тя е констатирала, че Екерт е бил особено впечатляващ свидетел, който е проявил искрено разкаяние за действията си.

Собственикът на Саутхамптън Драган Шолак изрази задоволство от развръзката, но не спести критики към ръководството на лигата. „Радвам се, че независимата комисия стигна до решение и че вече имаме окончателен изход. Ние изстрадахме достатъчно и оценяваме, че комисията призна това. Уверени сме, че мениджърът си е взел поука, а условната санкция му позволява да остане на позицията си. Твърдо вярвам, че Тонда е сред най-вълнуващите млади треньори в Европа и може да изведе тима до успешен сезон“, заяви Шолак.

Собственикът благодари на привържениците за подкрепата и допълни: „Процесът пред Футболната асоциация беше позитивно преживяване. На Тонда му бе дадена възможност да бъде открит и честен, а комисията видя, че той е добър човек, допуснал неправилни решения. Не можем да кажем същото за отношението на Английската футболна лига към нас, което няма да забравим лесно.“

Мениджърът на Саутхамптън проговори и се извини за "шпионския скандал", оправда се, че в другите страни така правели
Мениджърът на Саутхамптън проговори и се извини за "шпионския скандал", оправда се, че в другите страни така правели

Саутхaмптън беше изхвърлен от финала в плейофите за влизане в Премиър лийг и загуби четири точки от актива си през сезон 2026/27 след нерегламентирано наблюдение на тренировките на Оксфорд, Ипсуич и Мидълзбро.

"Светците" се намират на 13-то място в класирането с 10 точки след 8 изиграни мача.

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Снимки: Imago

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