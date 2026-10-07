Мениджърът на Саутхaмптън научи наказанието си за "шпионския скандал"

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екерт получи шестседмична условна забрана и глоба от 28 000 британски лири след участието си в така наречения "шпионски скандал", разразил се в края на миналия сезон.

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Германският специалист призна, че е разрешил наблюдението на тренировките на три от съперниците на "светците" изминалата кампания.

🚨 BREAKING: Tonda Eckert given suspended 6wk ban by Football Association after investigation into ‘spygate’ scandal. 33yo Southampton head coach also handed fine having been charged with bringing game into disrepute. No #SaintsFC punishment @TheAthleticFC https://t.co/PA5EF4bPrx — David Ornstein (@David_Ornstein) October 7, 2026

Футболната асоциация на Англия (ФА) обвини Екерт през юли, а независима регулаторна комисия издаде санкциите след направеното изслушване, съобщиха от ФА в сряда. Забраната е със срок на пробация до края на сезон 2027/28. Наказанието ще влезе в сила само ако мениджърът отново наруши правилата, като изисква, разрешава, събира или използва данни от шпиониране на тренировъчния процес на друг клуб под каквато и да е форма.

Изходната точка на комисията e била за доста по-сериозна санкция - четиримесечно отстраняване и глоба от 75 000 лири, но като смекчаващо обстоятелство тя е констатирала, че Екерт е бил особено впечатляващ свидетел, който е проявил искрено разкаяние за действията си.

BREAKING: Southampton's Tonda Eckert free to remain as manager after being given six-week suspended ban from football for his role in the Spygate affair. https://t.co/12HhKfQLoE — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 7, 2026

Собственикът на Саутхамптън Драган Шолак изрази задоволство от развръзката, но не спести критики към ръководството на лигата. „Радвам се, че независимата комисия стигна до решение и че вече имаме окончателен изход. Ние изстрадахме достатъчно и оценяваме, че комисията призна това. Уверени сме, че мениджърът си е взел поука, а условната санкция му позволява да остане на позицията си. Твърдо вярвам, че Тонда е сред най-вълнуващите млади треньори в Европа и може да изведе тима до успешен сезон“, заяви Шолак.

Собственикът благодари на привържениците за подкрепата и допълни: „Процесът пред Футболната асоциация беше позитивно преживяване. На Тонда му бе дадена възможност да бъде открит и честен, а комисията видя, че той е добър човек, допуснал неправилни решения. Не можем да кажем същото за отношението на Английската футболна лига към нас, което няма да забравим лесно.“

Мениджърът на Саутхамптън проговори и се извини за "шпионския скандал", оправда се, че в другите страни така правели

Саутхaмптън беше изхвърлен от финала в плейофите за влизане в Премиър лийг и загуби четири точки от актива си през сезон 2026/27 след нерегламентирано наблюдение на тренировките на Оксфорд, Ипсуич и Мидълзбро.

"Светците" се намират на 13-то място в класирането с 10 точки след 8 изиграни мача.

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Снимки: Imago