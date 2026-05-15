Мидълзбро поиска Саутхамптън да бъде изхвърлен от плейофите

В официално изявление Мидълзбро призова Саутхамптън да бъде изваден от участие в плейофите в Чемпиъншип заради обвиненията в шпионаж, повдигнати срещу "светците". Скандалът избухна още преди първия полуфинален сблъсък между двата отбора, след като от "Ривърсайд" подадоха жалба заради предполагаемо заснемане на тренировка на Мидълзбро преди първия двубой. От Английската футболна лига (EFL) започнаха свое разследване, а изслушването на независима дисциплинарна комисия трябва да се проведе преди 19 май.

Саутхамптън се класира за финала срещу Хъл Сити, след като отстрани Мидълзбро след продължения. Директният сблъсък за промоция във Висшата лига трябва да се проведе на 23 май, събота.

Представители на Боро нямат право да присъстват на въпросното изслушване, а днес от клуба излязоха с изявление, в което квалифицираха поведението на своя съперник като противоречащо на „спортната почтеност и честната конкуренция“. Според ръководството на клуба спортната санкция е единственият справедлив резултат.

"Въпросното поведение, а именно наблюдението и записването на нашата тренировка преди мач от такова значение засяга спортната почтеност и честната конкуренция. При тези обстоятелства единственият подходящ отговор е спортна санкция, която би попречила на Саутхамптън да участва във финала на плейофите за шампионата на EFL.

Продължаваме да се надяваме, че EFL, като регулатор, ще се стреми към такава санкция, за да защити почтеността на играта, да защити всички клубове и да възпре всеки опит в бъдеще за получаване на несправедливо и незаконно предимство в преследване на промоция във Висшата лига", се казва в изявлението на Мидълзбро.