Футболистите на Левски продължават подготовката си за срещата с Локомотив

Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Oтборът на Левски продължава с подготовката си за мача от 15-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив (София). Тренировката в петък (20 ноември) ще стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Ангел Лясков пропуска двубоя с Левски

Двубоят с Локомотив предстои на 22 ноември от 15:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" в столицата.

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