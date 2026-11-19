Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)
Oтборът на Левски продължава с подготовката си за мача от 15-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив (София). Тренировката в петък (20 ноември) ще стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.
Ангел Лясков пропуска двубоя с Левски
Двубоят с Локомотив предстои на 22 ноември от 15:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" в столицата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google