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Левски разпредели властта, "сините" избраха нов шеф и изпълнителен директор

  • 13 ное 2026 | 16:54
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Фелипе Берлинер бе избран за председател на Съвета на директорите в Левски. Това става ясно от подадени за вписване в Търговския регистър документи на “сините” след заседание на СД.

За заместник-председател е избран Даниел Боримиров. Легендата на Левски и българския футбол ще е и новият/стар изпълнителен директор. Именно той ще представлява дружеството пред различните институции.

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Припомняме, че на 14 септември 2026 г. Левски от двустепенно към едностепенно управление. Управителният и Надзорният съвет бяха закрити, а на тяхно място се появи Съвет на директорите.

От старите директори само Боримиров запази своя пост. Той, Фелипе Берлинер, Еду Гаспар, Матю Чери и Клаудио Праковник оформиха новия СД.

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