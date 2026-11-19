Душан Косич определи групата за гостуването на Септември

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи група от 22-ма футболисти за гостуването на Септември.

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Парвиз Умарбаев и Адриан Кова пропуснаха последното занимание на "черно-белите", тъй като се прибраха днес след ангажиментите си със своите национални отбори. Въпреки това, те попаднаха сред избраниците на Косич за предстоящия мач.



Аут от сметките на наставника обаче продължават да бъдат дълготрайно контузените Ефе Али, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков.



В групата на Локомотив попаднаха Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Денис Кирашки, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе и Жуниор Бурбан.

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