Левски пуска билетите за мача с Локо (София)

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Билетите за мача между Левски и Локомотив (София) от 15-ия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба утре, 19 ноември, в 10:00 часа. Двубоят е на 22 ноември, неделя, от 15:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

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Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред Сектор А на "Герена", както и онлайн. В продажба са пуснати и освободените от притежателите на абонаментни карти места през приложението "Моето Място".

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".

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