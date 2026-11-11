Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Хулио Веласкес по време на мачовете на Левски са донесли цели 18 гола пряко или чрез асистенция показва статистиката от срещите на “сините”. От скамейката играчите тимът от “Герена” са допринесли с 11 попадения и седем голови подавания.

Левски обяви четирима национали

Най-добре като резерва се е проявил Рейналдо, който е вкарал след като се е появил в игра три от четирите си попадения в efbet Лига през този сезон. С два гола по този начин се е отчел Армстронг Око-Флекс, а по един са добавили Алдаир, Сержиньо, Мустафа Сангаре, Хуан Переа, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев. При асистенциите Алдаир е с две, а с по една са помогнали Рейналдо, Хевертон, Мехди Мубарик, Майкон и Евертон Бала.

Следващ в тази класация е тимът на ЦСКА 1948, който се е възползвал от 15 успешни смени, довели до гол или асистенция. Най-силната резерва в шампионата до момента е именно при "червените" - Атанас Илиев, който е вкарал шест гола и дал една асистенция, след като се е появил в хода на даден мач.

При ЦСКА броят на головете или асистенции от скамейката е 11, а при Лудогорец девет.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google