Отборът на Левски ще има открита тренировка утре

Футболистите на Левски имат почивен ден днес, а утре ще имат тренировка от 16:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", която е открита за привърженици и представителите на медиите. Останалите занимания до края на седмицата трябва да бъдат закрити.
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома
Ето е програмата на Левски:
16 ноември, понеделник:
почивен ден
17 ноември, вторник:
16:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите
18 ноември, сряда:
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
19 ноември, четвъртък:
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
20 ноември, петък:
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
21 ноември, събота:
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
22 ноември, неделя:
15:30 часа: - Левски - Локомотив (София) - Първа лига, 15-и кръг, стадион "Георги Аспарухов".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google