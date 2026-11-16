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Отборът на Левски ще има открита тренировка утре

  • 16 ное 2026 | 13:53
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Отборът на Левски ще има открита тренировка утре
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Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Футболистите на Левски имат почивен ден днес, а утре ще имат тренировка от 16:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", която е открита за привърженици и представителите на медиите. Останалите занимания до края на седмицата трябва да бъдат закрити.

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Ето е програмата на Левски:

16 ноември, понеделник:

почивен ден

17 ноември, вторник:

16:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите

18 ноември, сряда:

11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"

19 ноември, четвъртък:

11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"

20 ноември, петък:

11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"

21 ноември, събота:

11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"

22 ноември, неделя:

15:30 часа: - Левски - Локомотив (София) - Първа лига, 15-и кръг, стадион "Георги Аспарухов".

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