Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

Българският клубен футбол преживява сериозен подем през последните години, а от настоящия сезон едно от най-авторитетните имена в първенството е сръбският полузащитник Марко Груич.



Новият му отбор Левски постига впечатляващи резултати както на домашната сцена, така и в евротурнирите. В същото време бившият футболист на Цървена звезда, Ливърпул и Порто редовно получава високи оценки за представянето си. В интервю за „Спорт Клуб“ халфът сподели впечатленията си от българския футбол, изявите си със „синята“ фланелка и ключовите моменти от кариерата си.

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

"През лятото, когато избирах къде да продължа кариерата си, имах няколко варианта, но ръководството на Левски прояви изключителна настоятелност. Разговарях с треньора и усетих огромната амбиция в клуба. Видях, че Левски върви в правилна посока след спечелената титла, а съставът е млад и гладен за успехи“, ззапочна Груич.

"Стартирахме отлично и в Европа с тези седем точки, всичко върви по план. Българският футбол бележи растеж. На върха има три отбора с много изравнени сили и е трудно да се прогнозира кой ще триумфира. Всеки преследва високи цели, което прави надпреварата изключително завладяваща", допълни халфът.

Груич има впечатляваща визитка зад гърба си с периоди в клубове като Ливърпул, Кардиф Сити, Херта Берлин, Порто и АЕК. По всичко личи, че преминаването му на „Герена“ е отличен ход за рестарт на неговата кариера.

"Някои неща във футбола са непредвидими. През последните две години се борих с тежка травма на ахилесовото сухожилие и петата. Претърпях операция, която ме извади от игра за дълго. След Порто преминах в АЕК с надеждата бързо да си върна познатото ниво. След такава контузия обаче не беше лесно да навляза в ритъм в клуб с подобно напрежение, където рядко се проявява търпение. Затова след една година решихме да се разделим.“

Запитан защо избра точно Левски, сърбинът отговори категорично:

Мощно пирошоу в сектор Б

"Клубът ми представи сериозен проект. Това е най-големият гранд в страната с огромна фенска маса. Балканският манталитет, стремежът към задължителна победа всяка седмица и мачовете в Европа ме убедиха да дойда тук. След няколко месеца в София виждам, че решението ми е правилно. Първи сме в първенството, представяме се силно на международната сцена, а в тима има много талантливи млади момчета. Всеки ден идвам с огромно удоволствие на тренировките.“

Макар медиите и привържениците да засипват сръбския полузащитник с похвали, самият той подхожда скромно и реалистично към представянето си:

"Рано е за генерални оценки. Винаги съм изключително взискателен към себе си и знам, че мога да давам повече. В някои срещи усещам натрупаната умора, тъй като не проведох лятна подготовка с отбора. Сигурен съм, че след зимните тренировки през януари ще бъда в още по-добра форма.“

Сръбският полузащитник на Левски Марко Груич сподели впечатленията си от силния старт на сезона за „сините“, работата с наставника Хулио Веласкес и амбициите на столичния гранд както на домашната сцена, така и в евротурнирите.

"В момента записваме много добри резултати и феновете са в известна еуфория. Атмосферата е чудесна, но във футбола всичко се променя изключително бързо. Трябва да останем здраво стъпили на земята и да продължим да работим усърдно. Предстои ни изключително важен мач, в който с победа можем да увеличим преднината си пред преките конкуренти, така че трябва да подходим спокойно и концентрирано (б.а. говори за двубоя с ЦСКА, тъй като интервюто е публикувано вчера, но преди да се изиграе дербито)“, заяви роденият в Белград халф.

В България съперничеството между Левски и ЦСКА е съпоставимо с това между Цървена звезда и Партизан. През последните сезони обаче хегемон бе Лудогорец, чиято 14-годишна серия от поредни титли бе прекъсната тъкмо от „сините“. Голяма роля за възхода на тима има 45-годишният испански специалист Хулио Веласкес, който въпреки младостта си разполага с богат международен опит след престои в Испания, Португалия, Италия, Нидерландия, а сега и в България.

"Честно казано, след разговора ми с него нямах никакви колебания дали да премина в Левски. Той е изключителен треньор, работил е в доста първенства и се е сблъсквал с различни тактически постройки. Спечели титлата с Левски, а сега класира отбора в Европа след дълго отсъствие. Върши първокласна работа. Нормално е да има известни колебания в играта, тъй като в състава има доста млади футболисти, но спечелените седем точки от четири мача в Лига Европа ни дават чудесни шансове за продължаване напред. Всичко се развива положително, важното е да запазим този ритъм“, допълни Груич.

Битката на два фронта

Програмата на „сините“ в Европа до края на груповата фаза остава трудна. Предстоят гостувания на Олимпик Марсилия и Съндърланд, както и домакинства срещу Милан и Лилестрьом.

"Срещу НЕК и Виктория Пилзен не бяхме сочени за фаворити, но успяхме да вземем четири точки от тези тежки гостувания. Предстои ни домакинство на Лилестрьом, където е най-реално да спечелим пълния актив. С актив от десет точки би трябвало да се класираме за елиминациите, което е основната ни цел. В турнирите има много изненади – Съндърланд загуби у дома от Динамо Загреб, а Милан отстъпи на свой терен пред Ференцварош. Надпреварата и в Лига Европа, и в Лигата на конференциите е изключително интригуваща“, коментира полузащитникът, отчитайки и малшанса при поражението с 0:1 от Залцбург на старта в София.

"Тогава имахме доста контузени и съставът не бе напълно окомплектован. Въпреки това се развиваме добре. Основната цел през този сезон остава шампионската титла в България, тъй като конкуренцията е сериозна. Лудогорец е частен клуб със солидни дългогодишни инвестиции, отлични условия и класни чужденци. ЦСКА също се завърна и разполага с може би най-големия бюджет в страната. Ние обаче сме начело и битката между трите тима ще продължи до самия край.“

Клуб, воден от легенди и амбициозни инвеститори

Ръководството на Левски включва клубни легенди като президента Наско Сираков и спортния директор Даниел Боримиров. Мажоритарен собственик е успешният бизнесмен и финансист Атанас Бостанджиев, а към структурата се присъедини и бившият директор на Арсенал и бразилски национал Еду Гаспар.

"Амбициите на клуба са мащабни. Зад проекта стои инвестиционен фонд от Лондон, като има планове за изграждане на нов стадион в рамките на две години. Целта е Левски да стане постоянен участник в европейските клубни турнири и Шампионската лига. България и София заслужават подобен клуб. ЦСКА също наскоро откри нов модерен стадион, което показва подем в българския клубен футбол“, сподели Груич.

Настоящият договор на сръбския полузащитник е за една година с опция за удължаване с още една, като в местните медии вече се появяват информации за желанието на клуба да го обвърже за по-дълъг период.

"Има известни разговори, но е твърде рано – сезонът едва започна. Сега е важно да продължим с победите. След дербито с ЦСКА предстои пауза за националните отбори, а през декември и зимна подготовка. Всичко върви по план, но за нов договор е рано да се говори.“

Сръбската следа на „Герена“

Груич е сред малкото сръбски футболисти у нас, като припомни добрия сезон на Петър Станич в Лудогорец и работата на Ратко Достанич начело на Славия:

"Ратко Достанич със Славия успя да отмъкне точка от ЦСКА при откриването на новия им стадион миналата седмица. Това бе сериозна изненада, тъй като очакванията бяха домакините да спечелят пред пълните трибуни, но срещата завърши 0:0, което бе в наша полза.“

Достанич има история и в Левски като помощник и старши треньор. През годините шампионски титли със „сините“ са печелили Люпко Петрович и Славолюб Муслин (който постига дубъл), а на треньорския пост на столичния гранд са били още имена като Славиша Йоканович и Славиша Стоянович, затвърждавайки трайната връзка между клуба и сръбската треньорска школа.

Сръбският полузащитник Марко Груич бързо намери своето място в София и вече се чувства отлично в новата си клубна среда. Халфът сподели първите си впечатления от историята на „Герена“ и сръбската следа в клуба, както и подробности около личния си живот и високите спортни амбиции.

"В клубния музей има цяла стена, посветена на най-известните и успешни треньори. Видях, че сред тях са Люпко Петрович и Славолюб Муслин. Ясно е, че са оставили дълбока следа тук“, коментира Груич, припомняйки богатата история на сръбските специалисти и футболисти в Левски.

През годините редица сръбски играчи са защитавали синия екип, сред които Саша Симонович, отличил се с шест попадения в евротурнирите, както и Предраг Пажин, Миодраг Пантелич, Боян Йоргачевич и Милош Цветкович.

Семеен уют в българската столица

Адаптацията на опитния полузащитник към българската столица е преминала гладко, като той е установил своето семейство в София.

"София е съвсем близо до дома – само на четири часа с кола, макар и с един час часова разлика. Градът е много хубав, малко по-малък от Белград. Има изключително много зеленина и паркове, което го прави идеален за семеен живот. Вече записахме децата на детска градина и се устроихме напълно“, разказва полузащитникът.

Националният отбор и връзката с Велко Паунович

През 2026 година се навършват точно десет години от дебюта на Груич за представителния тим на Сърбия, за който има записани 30 срещи. Последният му мач с националната фланелка бе през ноември 2025 година срещу Латвия. Полузащитникът има специална връзка със селекционера Велко Паунович още от триумфа на световното първенство за младежи в Нова Зеландия през 2015 година.

"Чухме се с него. Напълно нормално беше да не получавам повиквателни в определен период. Напоследък, имайки предвид игрите ми, може би тайничко се надявах на повиквателна, но изпитвам огромно уважение към Велко Паунович. Успехът, който постигнахме заедно преди години, ни свързва завинаги. Той е роден победител. Надявам се националният отбор да тръгне нагоре. Групата ни в Лигата на нациите беше изключително тежка, но той е точният човек, който може да изведе тима до нови успехи“, категоричен е халфът.

Прицелен в четвърта шампионска титла

След като стана шампион със Црвена звезда в Сърбия, с Порто в Португалия и с АЕК в Гърция, халфът се надява на нов златен медал и в България.

"Надявам се да спечеля и четвърта титла в кариерата си, този път тук“, споделя Груич.

Най-богатият му откъм трофеи период остава този в Порто, където за пет сезона вдига общо осем купи – една шампионска титла, три Купи на Португалия, три Суперкупи и една Купа на лигата.

"Периодът в Португалия беше великолепен. Със съпругата ми обикнахме страната, там се родиха и децата ни, създадохме много приятелства. Клубът е огромен, със страхотни фенове. По онова време Спортинг беше много силен под ръководството на Рубен Аморим, но ние също постигнахме много. Единственият неприятен спомен оттам остава тежката контузия, която ме извади задълго от игра“, връща се назад футболистът.

Уроците от Юрген Клоп и Висшата лига

Груич влезе в историята и като първото попълнение на Юрген Клоп в Ливърпул, където бе част от съблекалнята редом със звезди като Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.

"Беше изключително ценен опит. Бях много млад, само с половин или един сезон професионален футбол зад гърба си, когато попаднах в такъв колос. Висшата лига е най-изискващото първенство във физическо отношение. Беше трудно да се преборя за игрови минути, макар че Клоп и тогавашният му помощник Желко Бувач държаха на привличането ми. Последваха наеми, но за 19-годишно момче беше сбъдната мечта изобщо да получи такава възможност“, спомня си той.

Бундеслигата – златният стандарт за млади таланти

Кариерата на сръбския полузащитник премина и през германската Бундеслига, където с екипа на Херта Берлин остави отлични впечатления, а треньорът Пал Дардай дори го определи като най-добрия халф в историята на клуба.

"Бундеслигата е перфектната сцена за израстване на младите състезатели. Там футболът е открит и с по-малко тактически ограничения в сравнение с други първенства. Напрежението от резултатите не тежи толкова върху плещите на младите и те се развиват далеч по-лесно. Достатъчно е само да погледнем колко световни звезди са тръгнали именно от германския шампионат“, завършва Груич.

Сръбският халф Марко Груич не крие добрите си впечатления от германския футбол и с топлота си спомня за престоя си в берлинския клуб Херта.

„Бундеслигата наистина е изключително първенство“, споделя Груич. „Херта също е чудесен клуб — най-големият в столицата Берлин. Впоследствие те преминаха през финансови затруднения и изпаднаха във Втора Бундеслига, но виждам, че в момента се завръщат и са начело в класирането. Смятам, че с такъв стадион и условия напълно заслужават да бъдат в елита.“

Халфът прекара две успешни години в Германия, преди кариерата му да продължи в Португалия:

„Прекарах наистина прекрасни две години там, играх редовно и на високо ниво. Жалко е, че след Херта не получих конкретна оферта да остана, но такъв е футболът. Преминах в Порто, където също имах няколко силни сезона. Германското първенство обаче е невероятно привлекателно — организацията е безупречна, стадионите са пълни и това е перфектната среда за израстване на млади състезатели.“

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