Футболистите на Левски с три почивни тази седмица

Левски обяви програмата на отбора през тази седмица. Наставникът на "сините" Хулио Веласкес е предвидил три почивни дни за играчите си. Те нямат занимание днес, а останалите два дни са събота и неделя.
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 15 ноември, неделя, е следната:
10 ноември, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
11 ноември, сряда:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите
12 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
13 ноември, петък:
10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
14 ноември, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
15 ноември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
*Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.