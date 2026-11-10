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Футболистите на Левски с три почивни тази седмица

  • 10 ное 2026 | 14:10
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Левски обяви програмата на отбора през тази седмица. Наставникът на "сините" Хулио Веласкес е предвидил три почивни дни за играчите си. Те нямат занимание днес, а останалите два дни са събота и неделя.

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 15 ноември, неделя, е следната:

10 ноември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

11 ноември, сряда:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

12 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

13 ноември, петък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

14 ноември, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

15 ноември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

*Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

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