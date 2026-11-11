Единственият аржентинец, играл за Левски окачи бутонките

Бившият футболист на Левски Франко Мазурек сложи край на професионалната си кариера. Аржентинецът взе решението на 33-годишна възраст и го съобщи с емоционално послание в социалните мрежи.

Мазурек е без отбор от почти година, след като за последно игра за чилийския Депортес Копиапо, състезаващ се във второто ниво на местния футбол.

Офанзивният полузащитник пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през лятото на 2019 г. и остана в София близо година. Той е юноша на аржентинския гранд Бока Хуниорс, а преди трансфера си в България натрупа опит в няколко южноамерикански първенства.

С екипа на "сините" Мазурек записа 30 официални мача, в които отбеляза два гола. Той остава единственият аржентинец, играл за първия отбор на Левски.

Раздялата между двете страни през 2020 г. бе по взаимно съгласие. В трудния финансов период за клуба аржентинецът прояви разбиране към ситуацията и се отказа от финансовите си претенции към Левски.

Така Мазурек приключва футболния си път, преминал през Южна Америка и Европа, а за кратко и през българския футбол.

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