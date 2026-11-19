Ангел Лясков пропуска двубоя с Левски

Крайният бранител на Локомотив (София) Ангел Лясков ще пропусне гостуването на Левски на стадион "Георги Аспарухов". Опитният футболист няма да вземе участие поради натрупани жълти картони.

"Локомотивци,



Представителният ни тим продължава да се готви на пълни обороти за първия мач след паузата за националните отбори – гостуването на "Левски" на стадион "Георги Аспарухов", което е тази неделя от 15:30 часа.



Ангел Лясков ще пропусне двубоя заради наказание поради натрупани жълти картони.



Феновете на "Локомотив" ще могат да влязат през вход 11 на сектора за гости, който ще отвори в 14:00 часа. Цената на билетите е 8 евро", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google