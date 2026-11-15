Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

Рейналдо е водещият реализатор на Левски през кампанията. Той вече има 9 гола на сметката си. Пет от тях бразилецът е вкарал в евротурнирите – 3 в квалификациите за Шампионската лига и 2 в същинската фаза на Лига Европа.
Още през този сезон нападателят може да попадне в "синия" Топ 10 по попадения на континенталната сцена. Само гол го дели от това постижение. В момента Рейналдо е третият най-резултатен чужденец на Левски в евротурнирите. Повече голове от него имат само офанзивният халф Саша Симонович, който е с 5, както и Гара Дембеле – той има на сметката си 8. Бразилецът успя да изпревари французина Седрик Бардон, който е с 4.
Футболистите на Левски с най-много голове в евротурнирите:
1. Павел Панов - 22
2. Кирил Миланов - 17
3. Георги Иванов - 16
4. Георги Аспарухов - 12
5. Емил Спасов - 12
6. Наско Сираков - 9
7. Гара Дембеле - 8
8. Емил Ангелов - 8
9. Христо Йовов - 7
10. Димитър Телкийски - 6
11. Георги Чиликов - 6.
12. Саша Симонович - 6
13. Рейналдо - 5
"Тема Спорт"