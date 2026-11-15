Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

Рейналдо е водещият реализатор на Левски през кампанията. Той вече има 9 гола на сметката си. Пет от тях бразилецът е вкарал в евротурнирите – 3 в квалификациите за Шампионската лига и 2 в същинската фаза на Лига Европа.



Още през този сезон нападателят може да попадне в "синия" Топ 10 по попадения на континенталната сцена. Само гол го дели от това постижение. В момента Рейналдо е третият най-резултатен чужденец на Левски в евротурнирите. Повече голове от него имат само офанзивният халф Саша Симонович, който е с 5, както и Гара Дембеле – той има на сметката си 8. Бразилецът успя да изпревари французина Седрик Бардон, който е с 4.



Футболистите на Левски с най-много голове в евротурнирите:



1. Павел Панов - 22

2. Кирил Миланов - 17

3. Георги Иванов - 16

4. Георги Аспарухов - 12

5. Емил Спасов - 12

6. Наско Сираков - 9

7. Гара Дембеле - 8

8. Емил Ангелов - 8

9. Христо Йовов - 7

10. Димитър Телкийски - 6

11. Георги Чиликов - 6.

12. Саша Симонович - 6

13. Рейналдо - 5

"Тема Спорт"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google