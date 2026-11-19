Бойко Борисов с нов гол при успех на "Бистришките тигри", легенди на Левски и ЦСКА също бележат

Отборите на Витоша (Бистрица) и Славия постигнаха убедителни победи в поредния кръг на първенството на Зона „София“ за ветерани.

„Бистришките тигри“, които са девет пъти първенци за ветерани на България, ще се опитат да си върнат короната, като днес постигнаха четвърта победа в градското първенство, разбивайки с 6:1 състава на Железница. На стадиона в Бистрица бившият министър-председател на България Бойко Борисов изведе състава на Витоша с капитанската лента и вкара четвъртия гол в 53-ата минута, за да покачи резултата на 4:1. Попадението му дойде в много важен момент, точно когато тимът на Железница се опитваше да се върне в мача.

Иначе Христо Йовов откри резултата в 17-ата минута от дузпа, но Захари Младенов изравни в 27-ата минута. До края на първото полувреме Емил Гъргоров в 36-ата минута и Йордан Минев в 45-ата направиха 3:1.

Началото на второто полувреме беше за Железница, които се опитаха да намалят, но точно тогава точният изстрел на Бойко Борисов ги пречупи. Деян Христов направи 5:1 в 60-ата минута, а Веселин Минев оформи крайното 6:1 в 65-ата.

По същото време Славия записа убедителен успех с 7:1 като гост на Локомотив (Сф) в друга среща от шампионата за ветерани на столицата. Голямата звезда на срещата беше Петър Димитров, който реализира цели шест попадения.

Крилото откри резултата още във втората минута, а малко след изтичането на първия четвърт час удвои преднината на белите. Атанас Борносузов отбеляза почетното попадение за домакините преди почивката, а след нея Петър Димитров продължи головото си шоу с още четири точни удара.

Крайния резултат оформи Владимир Кабранов с попадение в заключителните минути на срещата. Това е втора поредна убедителна победа за славистите, след като само преди седмица те се наложиха с 8:0 над Вихър (Требич).

След четири изиграни срещи Славия има актив от 9 точки и впечатляваща голова разлика 19:4, заемайки 2-ото място след Витоша (Бистрица), която има 12.

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