Левски се завръща на "Герена" след 78 дни

Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

От Левски публикуваха видео, с което изразяват радостта си от завръщането на тима на стадион “Георги Аспарухов”. “Сините” се завръщат на своя стадион след 12 мача, които се проведоха на други места.

Тази неделя от 15:30 часа Левски приема Локомотив София. Точно преди 78 дни бе последният мач на тима на Герена”. За последно тимът на Хулио Веласкес игра на своя терен срещу ЦСКА 1948. Тогава „сините“ спечелиха с 1:0, а мачът се изигра на 5-ти септември.

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