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Левски припомни за Светльо, застана зад кауза и написа: Ние сме институция, която трябва да подкрепя доброто

  • 12 ное 2026 | 15:36
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Левски припомни героизма на Светльо и застана зад каузата на Regenics Medical за оборудване на университетските болници в Пловдив, Плевен, както и „Пирогов“ с машини и консумативи за първа помощ при изгаряне.

"В този объркан свят не ни остава нищо друго освен да бъдем добри.

Днес ще ви припомним една история, която всички добре знаете. Тя не е за футбол, а за един герой – Светльо, който при големите пожари в родния си Свиленград рискува собствения си живот, за да спаси тези на други хора.

Днес Светльо вече е по-добре благодарение на лекари, които се грижат за неговото възстановяване. Ние като клуб подкрепяхме Светльо през цялото време, а днес искаме да обърнем внимание на по-голямата картинка, а тя е именно, че в България от пожари страдат хиляди всяка година.

Затова застанахме зад каузата на Regenics Medical за оборудване на университетските болници в Пловдив, Плевен, както и „Пирогов“ с машини и консумативи за първа помощ при изгаряне.

Кампанията е подкрепена от „Нова ТВ“, която е медиен партньор, а кулминацията ще бъде на благотворителен търг на 23 ноември в хотел „Хилтън“, на които водещи ще бъдат „сините“ сърца Иван и Андрей.

Идеята на тази кампания обаче е доста по-голяма от това конкретно събитие – искаме всеки, който изпадне в ситуацията на Светльо да знае, че има какво да се направи за него и че може да бъде възстановен изцяло. Надяваме се и държавата да подаде ръка и това лечение да бъде поето в обозримо бъдеще от здравната каса.

ПФК „Левски“ застава зад каузата, защото здравето и живота са най-важни. Защото ние не сме просто футболен клуб, който се бори за победата на терена. Ние сме институция, която трябва да подкрепя доброто", написаха "сините".

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