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Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

  • 12 ное 2026 | 12:09
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Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

Фенове на Левски в Белгия създадоха група “Сините вълци - Левскари в Белгия”. Тя има за цел да ообедини запалянковците на родния шампион в тази държава, които да се събират и заедно да ходят на мачове на Левски в Европа.

“Живееш в Белгия и сърцето ти бие за ЛЕВСКИ СОФИЯ?

Създадохме групата „СИНИТЕ ВЪЛЦИ“ – място за всички левскари в Белгия, които искат да се намерят, да се запознаят и да бъдат заедно!

Да се събираме за мачовете на Левски. Да пътуваме заедно за европейските мачове. Да покажем, че левскарският дух няма граници! Да изградим истинска синя общност в Белгия!

Не е важно от кой град си – Антверпен, Брюксел, Гент, Брюж или другаде. Важното е едно: САМО ЛЕВСКИ!

Всеки левскар е добре дошъл! Сподели публикацията с приятели и нека намерим нашите хора!

СИНИТЕ ВЪЛЦИ – ЕДИН ОТБОР, ЕДНА ИДЕЯ, ЕДНА ЛЮБОВ!. САМО ЛЕВСКИ!”, гласи информацията за създаването на групата.

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