Байерн заяви интерес към вратаря, който допусна девет гола в един мач в ШЛ

Байерн (Мюнхен) следи отблизо 21-годишния страж на Ланс Робин Рисер, съобщава „Скай Спорт“. Според информацията вече са стартирали предварителни разговори между заинтересованите страни, за да се оценят възможностите за евентуална сделка.

Планът на баварците предвижда правата на талантливия френски вратар да бъдат откупени още през зимния трансферен прозорец, след което той да бъде оставен под наем в Ланс до края на настоящия сезон. В момента Рисер е обвързан с френския клуб с дългосрочен договор до 2030 година.

Кариерата на младока започва в школата на Страсбург – клуб, който си е запазил 25% от бъдеща печалба при негов следващ трансфер. През лятото на 2025 година той премина в Ланс и бързо се утвърди като неизменен титуляр, започвайки във всички 38 двубоя за тима през миналата кампания. В тях стражът допусна 41 гола и записа 12 сухи мрежи, като изигра основна роля за спечелването на Купата на Франция и класирането на тима за Шампионската лига.

От началото на сезон 2026/27 формата на Рисер бележи лек спад на фона на по-колебливите игри на неговия отбор. До момента той е инкасирал 31 попадения в 15 мача във всички надпревари, постигайки само една чиста мрежа. Девет от тези гола са от ужасяващата загуба с 1:9 от Комо в ШЛ.

Макар че вече неколкократно бе повикан в мъжкия национален отбор на Франция, Рисер все още очаква своя официален дебют на международната сцена.

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