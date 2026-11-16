Английските медии възхваляват триумфа в Мадрид: Великолепни и героични

Победата на Англия с 3:2 над Испания в Мадрид предизвика възторжени реакции в английските медии. Тимът на Томас Тухел поведе с три гола, а след изгонването на Елиът Андерсън издържа на натиска на световните шампиони и завърши на първо място в своята група в Лигата на нациите. Смелостта на гостите и решаващите спасявания на Джеймс Трафърд са сред основните акценти в отзивите.

„Победата на Англия над Испания е в две действия: първото великолепно, второто героично“, гласи заглавието на анализа на Сид Лоу в „Гардиън“.

BBC обобщава вечерта с друго впечатляващо заглавие: „60 минути съвършенство, 30 минути хаос — победа на Англия за историята“.

Особено висока е оценката на медията за Джуд Белингам. Полузащитникът получава 9 от 10, като е отличен за самочувствието и класата, демонстрирани в града, в който играе клубния си футбол. С осмици са оценени Трафърд, Бен Уайт, Езри Конса, Люис Хол, Деклан Райс, Морган Роджърс и дори изгоненият Андерсън. Според анализа халфът се е представил отлично, преди опитът му да поправи грешката на Джаръл Куанса да завърши с червен картон. Самият Куанса получава петица — най-ниската оценка сред английските титуляри.

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„Телеграф“ поставя успеха сред големите вечери на националния отбор. „Сблъсък в тунела и смела преса: анатомията на една от най-добрите вечери на Англия“, е заглавието на анализа на Майк Макграт. Авторът откроява агресивния подход на Тухел, с който испанците са лишени от обичайното си спокойствие при изнасянето на топката. Показателен е посоченият детайл: през първото полувреме Англия отнема топката 18 пъти, като десет от тях са в противниковата половина.

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В индивидуалния си разбор Мат Лоу отделя специално внимание на Бен Уайт. Защитникът е похвален както за завършването при третия гол, така и за решаващата намеса срещу Нико Уилямс. Представянето му е разгледано като убедителен отговор на критиците.

Sky Sports акцентира върху знаменитата победа, удържана след изгонването на Андерсън. В анализа си Питър Смит вижда най-добрите черти на английския футбол — скорост, мощ и директност, последвани от борбеност и себераздаване с човек по-малко. Медията припомня и че още на почивката Рой Кийн определя представянето като „перфектно“, макар последвалите грешки да правят финала далеч по-труден.

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Сред най-емоционалните са реакциите в ефира на talkSPORT. След последния съдийски сигнал коментаторът Джим Праудфут определя успеха като „една от най-знаменитите победи в историята на Англия“ и добавя: „Мач, който никой от нас няма да забрави“.

ITV допълва картината с определението за магическа вечер в Мадрид. Телевизията подчертава, че Англия приключва годината с победа на терена на световните шампиони, постигната след половин час игра с десет души и ключови спасявания на Трафърд.

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Снимки: Imago