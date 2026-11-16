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Тухел: Фантастично представяне и заслужена победа

  • 16 ное 2026 | 01:13
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Тухел: Фантастично представяне и заслужена победа

Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази огромно задоволство от представянето на своя отбор при драматичния успех с 3:2 над Испания в Лигата на нациите, като определи играта на тима си като блестяща.

Специалистът подчерта, че „трите лъва“ са превъзхождали съперника през по-голямата част от двубоя и напълно са заслужили трите точки въпреки напрегнатия финал на срещата.

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„Като цяло направихме блестящ мач и бяхме по-добрият отбор. Показахме фантастична игра от първата до последната минута. Червеният картон в комбинация с дузпа винаги е тежко решение и искам да разбера защо се стигна до това двойно наказание. Последваха много дълги 30 минути, но не искам да се фокусирам върху тях. В представянето ни до 60-ата минута имаше изключително много позитиви и победата ни е напълно заслужена“, заяви Тухел.

Германският наставник отличи дисциплината, енергията и тактическото съвършенство в действията на английските национали.

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„Бяхме наясно, че се нуждаем от перфектно представяне, и дадохме абсолютно всичко от себе си. Играхме със самочувствие притежанието на топката и с търпение, когато бяхме без нея. Пресирахме агресивно в противниковата половина, защитавахме се компактно в нашата и затваряхме свободните пространства. Отборният дух и енергията бяха фантастични, а качеството на футбола – от най-високо световно ниво“, добави той.

Англичаните нанесоха първа загуба на Испания от 44 мача и финишираха начело в групата, но и двата тима се класираха за четвъртфиналите на турнира.

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Снимки: Gettyimages

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