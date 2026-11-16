Де ла Фуенте: Нека тези, които ще дойдат след нас, се опитат да подобрят постиженията ни

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте сподели своите впечатления след поражението с 2:3 от Англия в последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Този резултат сложи край на впечатляващата серия на тима от 44 поредни двубоя без загуба.

„Мога единствено да изразя гордост и благодарност към футболистите. Изключително важно е да се оценява всичко, което постигнахме до този ден. Нека тези, които ще дойдат след нас, опитат да подобрят нашите постижения. Изпитвам огромна гордост от този фантастичен път и от всичко, което ни предстои“, заяви испанският специалист.

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Де ла Фуенте призна, че съперникът е доминирал в началните етапи на срещата, което е оказало решително влияние върху крайния изход:

„Човек трябва да умее както да побеждава, така и да губи. През първите тридесет минути бяхме надиграни, противникът бе по-силен и се настани трайно в нашата половина. Имахме възможности за атаки и въпреки изоставането с 0:3, трябва да отчетем положителните моменти в играта ни дотогава. Този пасив от три гола обаче натежа сериозно.“

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Наставникът обърна внимание и на физическите проблеми, които са усложнили задачата на състава в хода на срещата.

„Когато даден мач започне по неприятен начин, проблемите обикновено се натрупват. Пубий получи травма в глезена, а Кубарси и Субименди почувстваха мускулен дискомфорт. Въпреки това съумяхме да се пренастроим и момчетата дадоха абсолютно всичко от себе си на терена. Жалко е, че не стигнахме поне до равенство, но ще подчертая отново – безкрайно се гордея с този фантастичен колектив“, коментира Де ла Фуенте.

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Снимки: Imago