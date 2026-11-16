Късметът е с Барселона: Де Йонг и Кубарси се разминаха с тежки травми

Положителни новини пристигнаха в лагера на Барселона в началото на седмицата. В понеделник каталунският клуб излезе с информация относно състоянието на лекуващите травми Френки де Йонг и Пау Кубарси, вдъхвайки оптимизъм преди подновяването на първенството. Оказа се, че и двамата не са със сериозни контузии.

Нидерландският полузащитник е с разтежение на обтураторния мускул, но от клуба потвърдиха, че той ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящия двубой срещу Виляреал в неделя (22 ноември). Де Йонг се завърна в каталунската столица още в неделя, след като напусна лагера на Нидерландия заради физически дискомфорт. Въпреки че местната футболна федерация първоначално обяви, че халфът няма да пътува за Берлин за двубоя с Германия, футболистът се придвижваше нормално при кацането си в града, което бе отличен предварителен знак.

Медицинските изследвания потвърдиха, че травмата не е сериозна и Ханзи Флик ще може да разчита на полузащитника в неделя.

По-различна е ситуацията с Пау Кубарси, чието участие в двубоя на „Спотифай Камп Ноу“ все още е под въпрос. Младият централен бранител страда от мускулно претоварване в областта на илиопсоаса и появата му в игра ще зависи от неговото възстановяване. Защитникът бе сменен на почивката от селекционера Луис де ла Фуенте в мача срещу Англия, което породи сериозна тревога сред феновете на „блаугранас“, предвид лидерската му роля в дефанзивния вал.

Направените прегледи изключиха тежко увреждане, потвърждавайки единствено преумора. В следващите дни медицинският щаб на Барселона ще реши дали пускането на Кубарси в игра крие рискове за един от основните стълбове в тактическата постройка на Флик.

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