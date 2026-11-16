Трой Парът грабна приза за футболист на годината на Република Ирландия

Нападателят на Бетис Трой Парът бе отличен като най-добър играч на националния отбор на Република Ирландия по време на 36-ата церемония по връчването на годишните награди на местната футболна асоциация.

Признанието за нападателя бе подкрепено и с висока оценка от бившия ирландски национал Ейдън Макгийди: „Може би това е най-обещаващият ни футболист от Роби Кийн насам, тъй като е способен да вкарва редовно във всички международни мачове.“

Парът реализира трансфер в испанската Ла Лига от състава на нидерландския АЗ Алкмаар на стойност 20 милиона евро. Той бързо впечатли с екипа на Бетис, реализирайки победния гол за успеха с 1:0 над Реал Мадрид в началния етап на сезона. С екипа на АЗ Алкмаар нападателят наниза 30 попадения в рамките на един сезон, като се разписа и във финалния сблъсък за Купата на Нидерландия срещу НЕК Ниймеген. Играчът е познат и на българската публика, след като миналото лято взе участие в първия плейофен мач от Лигата на конференциите срещу Левски в София и вкара един от головете за победата с 2:0.

С екипа на родината си Парът записа забележителна серия от 10 гола в 16 срещи в периода между 2025 и 2026 година, като сред изявите му се открояват хеттрик срещу състава на Унгария и две попадения във вратата на Португалия.

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