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Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
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Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Един от най-популярните спортни журналисти в Италия Николо Скира също отрази привличането на новия директор Енрико Пареше в Левски.

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома
Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Трансферният експерт обърна специално внимание, че новият силен човек при "сините" е бил дясната ръка на Рики Масара в Милан, който сега е сред най-ключовите фигури в Ювентус, както и на Тиаго Пинто в Рома. Никола Скира е отразил, че именно Енрико Пареше лично е препоръчал топ трансферите на Майк Менян в Милан, Миле Свилар и Еван Ндика, които пък са част от "римските вълци".

Трябва да отбележим, че двамата вратари са сред най-силните в Серия А, а централният бранител на Рома е сред водещите защитници в шампионата.

"Италианец е назначен за нов спортен директор на Левски - Енрико Пареше, който преди това е бил ключов помощник на Масара в Милан и на Тиаго Пинто в Рома. Сред играчите, които той е препоръчал, са вратарите Менян и Свилар, както и Ндика. Сега той поема водеща роля като ръководител на футболните операции в българския клуб", написа Скира в социалните мрежи.

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