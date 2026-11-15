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Испания - Англия (съставите)

  • 15 ное 2026 | 20:42
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Испания - Англия (съставите)

Испания и Англия излизат в пряк сблъсък за първата позиция в група 3 от Лига А на Лигата на нациите. В момента иберийците са водачи с три точки пред представителите на Албиона, след като надделяха на старта на на надпреварата през септември именно на “Уембли”. Последваха по още четири победи за всеки един от двата отбора, постигнати над Хърватия и Чехия, за да се стигне до днешния финален сблъсък, който ще сложи точка на спора за челото.

Наставникът на Испания Луис де ла Фуенте залага на голямата звезда на тима Ламин Ямал от първата минута. Крилото на Барселона имаше физически проблеми и пропусна успеха над Чехия, но е на линия тази вечер. Това важи и за Микел Мерино и Микел Оярсабал. Халфът на Арсенал е предпочетен пред Педри, който остава на скамейката. Мерино пък ще си партнира в средата на терена със своя съотборник на “Емиратс” Мартин Субименди и Фабиан Руис.

Селекционерът на Англия Томас Тухел прави три промени в своя тим. Всички те са в защитната линия. Джеймс Трафорд заема мястото на титуляра Джордан Пикфорд. Бен Уайт получава шанс на десния фланг в отбрана на мястото на Трент Александър-Арнолд, а Езри Конса заменя Дан Бърн и ще си партнира с Джарел Куанса в центъра на отбраната.

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Снимки: Gettyimages

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