Милан и Айнтрахт с интерес към млад талант на Куинс Парк Рейнджърс

Милан и Айнтрахт (Франкфурт) са основни кандидати за трансфер на талантливото крило на Куинс Парк Рейнджърс Леон Скарлет, съобщава Sky Sports.

17-годишният играч проби в първия състав на клуба през този сезон и до този момент има шест мача в английската втора дивизия. Скарлет, който играе и по двата фланга, се присъедини към КПР през април от академията на Арсенал и вече е младежки национал на Уелс. Именно изявите му през последните няколко месеца са привлекли вниманието на Милан и Айнтрахт, за които той може да бъде опция през лятото.

AC Milan and Eintracht Frankfurt have expressed an interest in QPR winger Leon Scarlett. The 17-year-old has made a breakthrough into the club’s first team this season – featuring six times in the Championship, so far. Scarlett, who can play on both wings, joined #QPR from Arsenal’s youth academy in April last year and is already a Wales U21 international. His impressive rise has alerted the attention of Milan and Frankfurt, who are continuing to monitor his situation. — Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) November 16, 2026

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Снимки: Gettyimages