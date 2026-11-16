Милан и Айнтрахт с интерес към млад талант на Куинс Парк Рейнджърс

Милан и Айнтрахт (Франкфурт) са основни кандидати за трансфер на талантливото крило на Куинс Парк Рейнджърс Леон Скарлет, съобщава Sky Sports.
17-годишният играч проби в първия състав на клуба през този сезон и до този момент има шест мача в английската втора дивизия. Скарлет, който играе и по двата фланга, се присъедини към КПР през април от академията на Арсенал и вече е младежки национал на Уелс. Именно изявите му през последните няколко месеца са привлекли вниманието на Милан и Айнтрахт, за които той може да бъде опция през лятото.
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