Джеймс Трафърд спечели феновете с неподправено интервю след триумфа на Англия над Испания

Дебатът за това кой трябва да бъде титулярният вратар на английския национален отбор се разгоря с пълна сила след впечатляващото представяне на Джеймс Трафърд при драматичната победа на „трите лъва“ над Испания в Лигата на нациите. Освен с бляскавите си изяви под рамката на вратата в Мадрид стражът на Лийдс очарова футболната общественост и с изключително скромното си и забавно интервю непосредствено след последния съдийски сигнал.

Англичаните трябваше да удържат сериозен натиск в испанската столица, след като останаха с десет души на терена при резултат 3:0 в своя полза. Трафърд бе ключовата фигура за запазването на преднината до крайното 3:2, като блесна с поредица от решаващи намеси. Сред тях се открои феноменално двойно спасяване след удари на Фермин Лопес и Аймерик Лапорт, дошло само малко след като преди това бе отразил опасни изстрели на Ламин Ямал и Марк Кукурея.

Reporter: “Sum up that double save” James Trafford: “Which one? 😉” #LUFC 🎥 @itvfootball https://t.co/ciRSvzZ3vo — Leeds Zone (@LeedsZone_) November 15, 2026

Запитан от репортера на телевизия „Ай Ти Ви“ Гейбриъл Кларк за отличното си двойно спасяване, Трафърд реагира шеговито с въпроса „Кое от двете?“ и намигване към камерата. На репликата на водещия, че отлично знае за кое става дума, младият вратар отговори с усмивка:

„Честно казано, наистина не помня с точност. Мисля, че Ямал смени посоката рязко... Всичко се разви толкова бързо. Точно за такива моменти и решения за части от секундата тренираме всеки ден и всяка седмица. Просто съм щастлив, че помогнах на отбора.“

На въпрос дали това е било спасяването на живота му, Трафърд развесели феновете, връщайки се назад към ранните години от кариерата си в Болтън.

„Беше страхотен момент. Но що се отнася до най-добро спасяване... Имам едно невероятно при гостуване на Порт Вейл с екипа на Болтън – то завинаги ще си остане номер едно за мен! Но от гледна точка на значението на мача, това срещу Испания определено е близо до върха.“

Стражът запази пълна скромност и по темата дали този двубой му гарантира фланелката с номер едно в тима на Англия:

„Най-важното е, че спечелихме. Целта ни беше да завършим на първо място в групата. Знаехме колко труден ще бъде двубоят и какво се изисква от нас. Радвам се, че дадох своя принос за успеха.“

Непринуденото поведение на вратаря предизвика вълна от положителни коментари сред привържениците в социалната мрежа „Екс“. Много от тях отбелязаха, че подобни искрени интервюта са глътка свеж въздух на фона на клишираните и предварително подготвени отговори на повечето съвременни футболисти. Част от феновете дори призоваха Трафърд окончателно да заеме титулярното място в селекцията на Англия пред опитния Джордан Пикфорд, изтъквайки, че именно неговите спасявания в заключителните минути са спасили отбора от пълен срив.

James Trafford last-gasp double save 🤯🤯 #UNLSaves | @Betano_PT https://t.co/K3Rn995OEE — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026

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Снимки: Imago