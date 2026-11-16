Англия пренаписа историята и сложи край на рекордната серия на Испания

Англия постигна историческа победа с 3:2 над Испания в Мадрид в последния кръг от груповата фаза на Лигата на нациите. Успехът донесе на „трите лъва“ първото място в група А3, но има и друга стойност. Англичаните записаха десета поредна победа като гост за първи път в историята си, като същевременно сложиха край на рекордната серия на световните шампиони от 43 мача без поражение в редовното игрово време.

Преди срещата "Ла Роха" се намираше в изключителна форма. Селекцията на Луис де ла Фуенте беше спечелила последните си 12 двубоя, а серията ѝ без загуба в редовното игрово време продължаваше вече 43 срещи. Това беше най-дългата подобна поредица в историята на Испания.

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Англия обаче успя да сложи край и на двете серии, въпреки че трябваше да доиграе последния половин час с човек по-малко. Така тимът на Томас Тухел постави нов национален рекорд с десет последователни успеха при гостувания. Предишното върхово постижение на "трите лъва" беше девет поредни победи на чужд терен.

За Испания поражението означаваше край на една от най-впечатляващите серии в съвременния международен футбол. Отборът не беше губил в редовното игрово време от март 2024 година, когато отстъпи на Колумбия.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane (33) has 8 GOALS in this seasons Nations League! 👏 ⚽️ vs Spain ⚽️ vs Czechia ⚽️⚽️ vs Croatia ⚽️⚽️ vs Czechia ⚽️ vs Croatia ⚽️ vs Spain https://t.co/tMxo8Eb5TN — EuroFoot (@eurofootcom) November 15, 2026

В исторически план, Англия е отборът, който най-често е побеждавал испанците - 14 пъти. Освен това, иберийците са инкасирали най-много попадения срещу същия съперник - 51.

С любопитно постижение може да се похвали и Хари Кейн. Капитанът на Англия, който наскоро спечели "Златната топка", завърши груповата фаза в Лигата на нациите като водещ стрелец с общо 8 попадения, а по-впечатляващото е, че се разписа във всеки от шестте мача на "трите лъва".

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Снимки: Imago